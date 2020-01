Sobe para 25 o nº de mortos por coronavírus; Pequim cancela festa do ano-novo lunar

PEQUIM - Subiu para 25 o número de mortes provocadas pelo coronavírus 2019-nCoV na China. Já a quantidade de casos de infecção confirmados aumentou para 616. Nesta quinta-feira, 23, as autoridades chinesas determinaram o isolamento de outra cidade da província de Hubei, Huanggang, localizada a cerca de 75 quilômetros de Wuhan, epicentro do surto.

Também nesta quinta, a prefeitura de Pequim cancelou os eventos de comemoração do ano-novo lunar (ano-novo chinês), informou o jornal estatal Beijing News. A celebração, que ocorre no próximo sábado, 25, é a mais importante do calendário chinês e movimenta o país, com a viagem de milhões de turistas.

A companhia ferroviária do país, China State Railway Group, informou que os passageiros poderão receber reembolso total dos bilhetes a partir desta sexta-feira, 24.

Coronavírus

O coronavírus é uma família viral que causa desde infecções leves, como um resfriado, até problemas mais graves que podem provocar a morte do paciente.

O 2019-nCoV é similar ao vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que matou quase 800 pessoas no início do milênio, e causa febre, tosse e dificuldade respiratória.

Há registros de casos suspeitos em países como Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul - todos os pacientes estiveram em Wuhan recentemente. A suspeita é de que o coronavírus tenha sido transmitido a seres humanos em um mercado de frutos do mar na cidade, que tem 11 milhões de habitantes e é um importante polo industrial da China.

Suspeita de infecção em cobras

Segundo uma análise genética publicada por pesquisadores das Universidades de Pequim e Guangxi no Journal of Medical Virology, o 2019-nCoV é uma mistura de coronavírus provenientes de morcegos e serpentes.

Em mercados de frutos do mar na China, é comum que peixes e outros produtos sejam vendidos ao lado de animais selvagens vivos e mortos. O 2019-nCoV teria sido transmitido ao ser humano por serpentes selvagens contaminadas por morcegos.

"Os resultados de nossa análise sugerem pela primeira vez que a serpente é o mais provável animal selvagem reservatório do vírus 2019-nCoV", diz o estudo, que é assinado pelos pesquisadores Wei Ji, Wei Wang, Xiaofang Zhao, Junjie Zai e Xingguang Li.

As autoridades chinesas proibiram a venda de animais vivos nos mercados de Wuhan, cidade que foi colocada em uma espécie de "quarentena" para evitar a disseminação do vírus. Além do bloqueio de voos e trens com destino à metrópole, serviços de transporte público foram limitados.

Medidas semelhantes também foram tomadas em Huanggang, que tem 7 milhões de habitantes, e fica 75 quilômetros a leste de Wuhan. /ANSA E REUTERS

