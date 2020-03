Sobe para 52 o número de casos confirmados de novo coronavírus no Brasil

SÃO PAULO - Subiu para 52 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde na tarde desta quarta-feira, 11. Ao todo, a pasta monitora 907 casos suspeitos e já descartou 935 análises que deram negativo para a Covid-19.

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

Nesta tarde, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou de uma reunião da Comissão Geral na Câmara dos Deputados para atualizar a situação da doença aos parlamentares. O encontro ocorreu pouco depois de a Organização Mundial da Saúde decretar pandemia do novo vírus, com mais de 118 mil casos registrados no mundo.

"Agora, de uma maneira até certo ponto tardia, a OMS concorda com a posição brasileira de pandemia. O Brasil já vinha alertando para isso", disse o ministro. Mandetta também elogiou a resposta do sistema de saúde público diante da situação no País. "Nossa vigilância em saúde foi a que fez os movimentos mais antecipados", disse. "Fomos os primeiros a falar que é pandemia."

Mandetta repassou aos deputados e convidados para a comissão o planejamento do ministério para ampliar o antedimento na atenção primária. Uma das medidas é repassar a municípios até R$ 900 milhões para aumentar de 1,5 mil para 6,7 mil o número de postos de saúde com atendimento ampliado.

"O vírus é extremamente duro e deruba o sistema de saúde. Se ele [o vírus] não tem letalidade individual elevada, ele tem letalidade ao sistema de saúde", afirmou o ministro da Saúde. Mas ele afirma que não há "uma receita de bolo para o Brasil" e que é preciso avaliar a situação de cada Estado.

O Ministério da Saúde estima que o número de casos do novo coronavírus é dez vezes maior do que aquele que se conhece, o que ultrapassaria um milhão de pessoas infectadas.

Casos de coronavírus no Brasil por Estado

Alagoas: 1

Bahia: 2

Minas Gerais: 1

Espírito Santo: 1

Rio de Janeiro: 13

São Paulo: 30

Rio Grande do Sul: 2

Distrito Federal: 2