Socorristas do Samu paralisam serviços na região metropolitana de Natal

NATAL - Em meio à crise na segurança pública provocada pela paralisação dos serviços por policiais civis e militares, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam como socorristas no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Natal e outros 11 municípios da região metropolitana paralisaram os atendimentos nesta terça-feira, 9.

Das 14 ambulâncias que normalmente operam em dias comuns, somente 4 estão em funcionamento para o atendimento de ocorrências de urgência. Além das ambulâncias, os atendimentos nos maiores hospitais públicos administrados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesap/RN) também sofreram redução. Ao longo desta terça-feira, os servidores lotados na Sesap realizam um movimento intitulado "Apagão na Saúde Pública".

"Aproveitamos o "apagão" para também denunciar o sucateamento das viaturas, a falta de material e estrutura de trabalho", declarou Uzimar Alves, socorrista e coordenador do Comando de Greve do Samu Metropolitano. Ele detalhou, ainda, que as documentações dos veículos estão atrasadas e/ou vencidas há pelo menos cinco anos. Por dia, as ambulâncias realizam entre 70 e 100 atendimentos.

Para o Pronto Socorro Clóvis Sarinho, em Natal, são levadas quase todas as vítimas socorridas pelas viaturas do Samu Metropolitano. Na manhã desta terça-feira, em decorrência da greve que se estende por 55 dias, servidores como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e pessoal do administrativo não assumiram os plantões. Foi garantido, porém, atendimento aos pacientes que já estão internados e aos casos de urgências e emergência com os profissionais que já estavam de plantão.

"A paralisação de hoje atinge mais os hospitais de Natal e região metropolitana. Os trabalhadores não irão assumir o trabalho, pois não estão com condições de pagar as passagens de ônibus. A orientação é que os profissionais não assumam os plantões hoje. Todos os serviços sofrerão redução de pessoal. Só serão feitos urgência e emergência", afirmou Manoel Egídio, secretário do Sindicato Estadual dos Servidores da Saúde (SindSaúde/RN).

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) comunica que entende o movimento dos servidores que trabalham nos hospitais estaduais, visto que enfrentam um momento de muitas dificuldades no exercício de suas funções e lutam por seus direitos. A gestão vem dedicando atenção e esforços à causa, trabalhando incansavelmente na busca de melhorias nas condições de trabalho e da assistência prestada à população do Rio Grande do Norte.

Militares

Os policiais e bombeiros militares do RN se reúnem nesta terça-feira para avaliar proposta sugerida por representantes do Governo do Estado em reunião da noite desta segunda-feira, 8. De acordo com o subtenente Eliabe Marques, presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos Policiais e Bombeiros Militares do RN (ASSPMBMRN), "a Assembleia tem o intuito de repassar à categoria a proposta do Governo para que juntos possamos definir os próximos passos do Segurança Com Segurança".

O Estado propôs o pagamento do salário de dezembro do ano passado até a próxima sexta-feira, 12, mas com a garantia da retomada dos serviços pelos policiais militares. Na sexta-feira, encerra-se o prazo de permanência das Tropas Federais no estado. Oficialmente, não foi enviado pedido de prorrogação de permanência dos militares federais no Rio Grande do Norte.