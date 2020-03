Sorocaba é primeira cidade do interior de SP a decretar estado de emergência

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

SOROCABA – A prefeitura de Sorocaba decretou estado de emergência, no fim da tarde desta sexta-feira (13), depois de registrar 23 casos suspeitos de coronavírus. É a primeira cidade do interior de São Paulo a entrar em emergência, mesmo sem ter casos confirmados da doença. Conforme a prefeita Jaqueline Coutinho (sem partido), a medida vai garantir agilidade ao município na adoção de medidas mais fortes e imediatas de enfrentamento da doença, caso isso seja necessário.

Conforme o decreto, o município passa a ter autonomia até para determinar a realização compulsória de exames médicos e coletas de amostras clínicas. Pode ainda adotar medidas de isolamento e quarentena, exumação necropsia, cremação e manejo de cadáver. O decreto permite à prefeitura a requisição de bens e serviços de pessoas físicas e jurídica e, ainda, a importação de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária ainda em fase de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Dos 23 casos suspeitos, 14 são mulheres. Do total, 19 possuem histórico de viagens em países com circulação do vírus e quatro tiveram contato com suspeitos da doença. Os pacientes tiveram amostras coletadas para exames e são mantidos em isolamento domiciliar.