Cidade de SP antecipa vacinação contra a covid para pessoas de 25 anos

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou nesta terça-feira, 3, que a capital paulista vai antecipar a imunização contra a covid-19 de pessoas com 25 anos para sexta-feira, 6. O público dessa faixa etária, segundo estimativa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), corresponde a cerca de 147 mil pessoas.

Na quarta-feira, 4, a campanha de vacinação será destinada aos moradores da capital paulista com 27 anos, enquanto na quinta-feira, 5, será a vez das pessoas com 26 anos. Cada uma dessas faixas tem um contingente de cerca de 146 mil pessoas. O sábado, por sua vez, será reservado para a vacinação das pessoas com segunda dose, o que inclui busca ativa feita por equipes da Prefeitura.

“A população de São Paulo tem aderido maciçamente à vacinação e é muito importante que retornem para tomar a segunda dose”, disse o prefeito, exaltando que a faixa de 28 anos teve mais de 98% de adesão. Segundo ele, 83,8% do público elegível com mais de 18 anos já foi vacinado com a primeira dose dos imunizantes contra a covid-19. A barreira dos 80% da população adulta vacinada foi rompida na semana passada, bem como a marca de 10 milhões de doses aplicadas, o que já se traduz em UTIs menos lotadas na cidade.

Para se vacinar, informa a Prefeitura, é obrigatório apresentar documentos pessoais de identificação, preferencialmente CPF e cartão SUS, além de um comprovante de residência no município de São Paulo. Se estiver em nome de outra pessoa, é necessário comprovar o parentesco com RG, certidão de nascimento ou casamento ou escritura de união estável.

A relação completa dos postos de vacinação da cidade de São Paulo pode ser acompanhada pela página Vacina Sampa. Já o site De Olho na Fila mostra a movimentação nas unidades da rede de imunização da capital. O objetivo é evitar aglomerações e longas filas de espera nos postos de vacinação.

A Prefeitura informa ainda que a capital atingiu a marca de 10.405.304 de doses aplicadas dos imunizantes contra a covid-19 na última segunda-feira, 2. Desse total, 7.418.854 são de primeira dose, 2.671.153 de segunda dose e 315.297 doses únicas.

Calendário de vacinação desta semana atualizado