SP aplica quarta dose contra covid-19 em maiores de 45 anos a partir de quarta-feira

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo anunciou que a partir de quarta-feira, 22, será liberada a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid-19 para pessoas com mais de 45 anos. Para estar elegível é necessário ter tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses.

A liberação ocorre conforme a orientação do Ministério da Saúde. Segundo a Prefeitura, a vacinação para essa faixa etária acontecerá aos poucos: “A ampliação da segunda dose adicional (DA2) para a população com idade entre 40 a 49 anos, conforme anunciou o Ministério da Saúde, ocorrerá de forma escalonada na capital. Ao todo, 1.020.863 desta faixa etária estão elegíveis para a DA2, sendo cerca de 500 mil entre 45 e 49 anos. A cidade tem doses e insumos suficientes para vacinação dos novos grupos anunciados.”

Também foi liberada a aplicação de uma terceira dose adicional (quinta dose) para pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 50 anos e que já tenham tomado a segunda dose adicional há no mínimo quatro meses.