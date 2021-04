SP bate novo recorde e registra 1.389 mortes por covid em 24 horas

SÃO PAULO - O Estado de São Paulo bateu novo recorde negativo e confirmou 1.389 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo governo João Doria (PSDB) nesta terça-feira, 6. Com isso, o total de óbitos chegou a 78.554 desde o início da pandemia.

Leia Também Brasil chega a 20 milhões de pessoas vacinadas contra a covid-19 com a primeira dose

O índice desta terça-feira sofre o impacto de casos represados durante a Páscoa, uma vez que o número de testes realizados durante o feriado é menor, de acordo com o Estado. “O número é o maior desde o início da pandemia e tem dados acumulados desde o feriado da última sexta-feira, quando habitualmente são registrados menos óbitos”, diz a nota.

Também foram notificados mais 22.794 novos casos de covid no Estado no último dia. Ao todo, São Paulo já confirmou 2.554.841 diagnósticos da doença.

De acordo com os dados oficiais, o último recorde de mortes havia sido registrado exatamente há uma semana, no dia 30 de março. Na ocasião, foram confirmados 1.209 óbitos por covid.

Esta foi a sétima vez que São Paulo notificou mais de mil mortes diárias pelo novo coronavírus desde o começo da crise sanitária. Todos esses registros aconteceram neste ano: 1.021 (23 de março), 1.051 (27 de março), 1.082 (1º de abril), 1.160 (31 de março), 1.193 (26 de março).

Com aumento de casos e sobrecarga no sistema de saúde, Doria aumentou restrições no Estado desde o dia 15 de março, proibindo celebrações religiosas, atividades esportivas e o funcionamento presencial de alguns tipos de loja. A “fase emergencial” foi prorrogada até 11 de abril.

Na capital paulista, o prefeito Bruno Covas (PSDB) também decidiu antecipar três feriados e articular recesso de dez dias. A medida, no entanto, teve baixo impacto no índice de isolamento social, que ficou em uma média de 44,7% durante a Páscoa.

Na segunda, 5, as taxas de ocupação dos leitos de UTI eram de 90,7% no Estado e de 90,6% na Grande São Paulo. Entre os internados, 12.963 pacientes estavam em terapia intensiva e 16.547 em enfermaria.

“O Governo de SP reitera a importância das medidas de distanciamento pessoal, uso de máscaras e higiene das mãos”, afirma o comunicado. “É fundamental que a população fique em casa, neste momento.”