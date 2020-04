SP bate recorde nas mortes por coronavírus: mais 87 óbitos em 24 horas

SÃO PAULO - O Estado de São Paulo confirmou, nas últimas 24 horas, mais 87 mortes de pessoas por decorrência do novo coronavírus, atingindo um total de 695 óbitos. É o maior aumento de mortes registrado em um dia, desde que a doença chegou ao Estado. Nesta terça-feira, em São Paulo, epicentro da Covid-19 no País, há 9.371 casos já confirmados da doença.

Em entrevista coletiva realizada pela Secretaria Estadual da Saúde, o infectologista Paulo Menezes, um dos coordenadores do Centro de Contingência do Covid-19, afirmou que cerca de 50% dos leitos de internação do Estado de São Paulo já são ocupados por pacientes com a doença. "O número de leitos disponibilizado flutua muito. Em algumas condições, o hospital consegue liberar leitos que estavam sendo ocupados para outras coisas, como por exemplo trauma (acidentes), e dedicar ao Covid conforme eles são desocupados", disse. "A gente tem no Estado, hoje, uma ocupação média de cerca de 50%, mas ela varia muito conforme a região do Estado, porque a epidemia está mais forte aqui no município de São Paulo e na Grande São Paulo".

"Quando você olha a grande São Paulo e alguns hospitais da cidade de São Paulo, você tem números diferentes", disse o infectologista David Uip.

Em nota, a secretaria informou que há centros médicos em que esse percentual é até maior. “Alguns dos hospitais com maior percentual de uso da capacidade de leitos de Terapia Intensiva destinados especificamente para a doença, nesta data, são: Hospital Sancta Maggiore Higienópolis (83%), Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (77%), Hospital Municipal do Tatuapé (77%), Conjunto Hospitalar do Mandaqui (76%) e Santa Casa de São Paulo (71%)”, disse o texto.

Já são 183 cidades com pelo menos um caso e 73 municípios com no mínimo um óbito em São Paulo.

David Uip insistiu novamente na necessidade de distanciamento social. "Continua sendo vital e precisamos melhorar. É um desafio tanto nosso, na linha de frente, como da população. A população tem de ter responsabilidade de entender que isso é absolutamente fundamental", afirmou. Ele deu o próprio exemplo, contando que ficou isolado após a confirmação da covid-19 e que a famílila não foi contaminada.

"Nós temos que nos aproximar de 70% de isolamento social. Quanto mais nos aproximarmos disso, mais nós conseguimos achatar a curva e menor a pressão no sistema de saúde, desde a atenção primária até de alta complexidade. Não estamos conseguindo definir outros cenários para frente", disse Uip.

O coordenador do Centro de Contingência afirmou que o isolamento social traz também redução do número de acidentese e acidentados bem como uma interferência em quem tem doença crônica. "Quem necessita de tratametno regular não está procurando os hospitais".

osé Henrique Germann, secretário da Saúde, disse que os municípios de maior risco são aqueles da região metropolitana, no interior do Estado e litorais. Ele afirmou que o Estado possui 7 mil leitos de terapia intensiva, sendo que cerca de 3,7 mil são para adultos e o restante se destina às áreas de pediatria e neonatal.

Sobre os testes que chegaram hoje a São Paulo, o presidente do Intituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que a logística é centralizada e que serão distribuídos conforme a necessidade dos 34 laboratórios que compõem a rede. Segundo ele, existem mais laboratórios em processo de habilitação. "A perspectiva é que esse quantitativo seja suficiente para os próximos três meses", disse. A prioridade para realização dos testes são os óbitos, casos graves e profissionais da saúde.

"Entre as vítimas fatais, estão 409 homens e 286 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 80,7% das mortes", informou o Estado.