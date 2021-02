SP inicia vacinação de idosos com 90 anos ou mais; veja como funciona esquema de imunização

SÃO PAULO - A campanha de vacinação para idosos com 90 anos ou mais contra a covid-19, que estava prevista para iniciar na segunda-feira, 8, foi antecipada e começou nesta sexta-feira, 5, na capital paulista. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), esta fase da vacinação vai imunizar 32.837 residentes da capital nessa faixa etária.

Para facilitar o deslocamento de quem tem restrição de mobilidade, será feita a vacinação domiciliar. Além disso, cinco locais funcionarão no esquema drive-thru, sem necessidade de o idoso sair do carro.

Confira perguntas e respostas sobre a vacinação de idosos

Qual faixa etária pode se vacinar?

A campanha começou nesta sexta-feira para pessoas com 90 anos ou mais, e no próximo dia 15 para quem estiver acima dos 85 anos. O calendário para as demais idades ainda será detalhado.

Onde posso me vacinar?

O idoso pode ir a uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou a um dos quatro centros-escolas do município, onde receberá a primeira dose da imunização contra a covid-19. A vacinação nesses locais ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Segundo a SMS, 87 unidades da AMA/ UBS Integradas estarão abertas neste sábado, 6.

No dia da vacinação, a pessoa deve apresentar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), a carteira de vacinação e o Cartão SUS, se tiver.

Veja aqui lista com endereço das 468 UBSs e locais onde ficam as 87 unidades da AMA/ UBS Integradas (clique aqui).

Centros-Escolas:

Centro Escola Barra Funda - Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, 283, na Barra Funda.

Centro Escola Vila Mariana - Rua Ambrosina de Macedo, 94, na Vila Mariana.

Centro Escola Geraldo de Paula Souza - Avenida Dr. Arnaldo, 925, no Sumaré.

Centro Escola Samuel Barnsley Pessoa - Avenida Vital Brasil, 1490, no Butantã.

Como funcionará a vacinação no sistema drive-thru?

Além das UBS e quatro centros-escolas do município, a vacinação também estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h em cinco locais no esquema drive-thru, sem a necessidade de o idosos sair do carro para ser vacinado.

Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu, na região central.

Estádio Neo Química Arena (Corinthians), na zona leste.

No portão EHN do Autódromo de Interlagos, na zona sul.

No pavilhão de exposições do Anhembi, pela entrada na rua Olavo Fontoura, portão 38, na zona norte.

Na Igreja Boas Novas, na Rua Marechal Malet, número 611, na Vila Prudente, na região leste.

Preciso voltar ao posto para tomar a segunda dose da vacina?

Sim. A segunda aplicação em idosos acima dos 90 anos que receberam a primeira dose nesta sexta-feira está programada para começar no próximo dia 20. Antes disso, no dia 10, recebem a segunda aplicação aqueles que participaram da primeira fase, iniciada em 17 de janeiro.

Quem deve fazer o pré-cadastro no site Vacina Já?

Os idosos, seus familiares, ou qualquer pessoa que integre o público previsto na campanha pode realizar o pré-cadastramento para a vacinação contra a covid-19 no site.

A ferramenta ajuda a agilizar o atendimento e a evitar aglomerações. Não é um agendamento e o uso não é obrigatório para receber a vacina, mas contribui para agilizar a dinâmica dos serviços e a rotina da própria população.

Quem não tem condição de mobilidade, o posto vai até a casa do idoso?

Sim. Idosos que estiverem acamados receberão a vacina nas próprias residências, por meio do Programa Saúde da Família (PSF). Para todos, é preciso se cadastrar previamente no site Vacina Já (clique aqui). Somente nesse caso é feito o agendamento.

A capital paulista já vacinou 24.171, sendo 14.371 idosos em instituições de longa permanência, como asilos, e 9,8 mil institucionalizados em outros locais. Nesta sexta-feira, foi iniciada a campanha para idosos com 90 anos ou mais. A previsão é aplicar doses em pessoas com mais de 85 anos a partir de 15 de fevereiro. O calendário para as demais idades ainda será detalhado.

A campanha de imunização contra a covid-19 na capital paulista é realizada de acordo com a disponibilidade das remessas do Ministério da Saúde, seguindo etapas do cronograma e público-alvo da campanha de vacinação do Governo de São Paulo.