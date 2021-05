Pelo menos 7 Estados e o DF suspendem uso da vacina de Oxford em gestantes após orientação da Anvisa

São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Tocantins, Distrito Federal, Pernambuco e Espírito Santo decidiram interromper o uso da vacina de Oxford/AstraZeneca em grávidas após recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O órgão regulador emitiu uma nota na noite de segunda-feira sugerindo a suspensão da aplicação dessa vacina neste grupo. A orientação da Anvisa é para que seja seguida a bula atual do medicamento da AstraZeneca, na qual não consta o uso em gestantes.

De acordo com a nota da Anvisa, a decisão é fundamentada no "monitoramento constante de eventos adversos possivelmente causados pelas vacinas em uso no País." Alguns Estados já tinham iniciado a vacinação de grávidas com comorbidades. O uso "off label" de vacinas, ou seja, em situações não previstas na bula, fica restrito aos casos em que haja recomendação médica, mediante avaliação individual, por um profissional de saúde que pondere os riscos e benefícios para a paciente.

Veja abaixo as informações atualizadas sobre a interrupção nos Estados.

São Paulo

O governo de São Paulo suspendeu em todo o Estado a vacinação contra a covid-19 de gestantes com comorbidades, que estava prevista para iniciar nesta terça-feira, 11. A vacinação de puérperas (até 45 dias depois do parto) está mantida. A gestão Doria disse que novas informações sobre a imunização do grupo serão divulgadas depois que o Programa Nacional de Imunicação (PNI) do Ministério da Saúde e a Anvisa emitirem pareceres técnicos acerca do tema.

A aplicação de vacinas contra covid-19 de Oxford/AstraZeneca em gestantes também foi interrompida na capital paulista. "A suspensão será mantida até que ocorra uma nova orientação por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde", disse a Prefeitura em nota. A imunização de puérperas e dos demais grupos prioritários segue normalmente na cidade.

Rio de Janeiro

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro recomenda que a vacinação das gestantes seja suspensa nesta terça-feira em todo o Estado. A decisão é válida até que o Programa Nacional de Imunizações divulgue novas recomendações para esse grupo. A pasta disse ainda que aguarda orientações sobre a segunda dose das gestantes que receberam a vacina Oxford/Astrazenaca. "À princípio, neste momento, a aplicação da segunda dose também está suspensa", disse em nota.

O órgão também informou que uma gestante morreu após receber a vacina de Oxford/AstraZeneca, mas não deu detalhes sobre o caso. A ligação do óbito com o imunizante não está confirmada. "O caso foi notificado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio ao Estado e ao Ministério da Saúde. Todos os dados serão analisados pelo Ministério da Saúde, a quem cabe os processos de investigação de eventos adversos graves", disse em nota.

Rio Grande do Sul

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul recomendou a suspensão temporária da aplicação da vacina Oxford/AstraZeneca em gestantes e puérperas no território gaúcho, como medida preventiva, seguindo a recomendação da Anvisa. O Estado informou que a medida é válida "até que seja esclarecido o possível Evento Adverso Pós-Vacinação".

A Prefeitura de Porto Alegre informou que continuará vacinando as grávidas com a vacina da Pfizer. A Secretaria Municipal de Saúde da cidade orienta que "as gestantes devem procurar as unidades de Saúde Modelo, IAPI, Santa Marta e Santa Cecília" para ter acesso a essas doses.

Paraná

O Paraná informou que está analisando a orientação da Anvisa para emitir uma nota técnica sobre o assunto. O Estado disse também que aguarda a orientação formal do Plano Nacional de Imunização acerca do tema. Já a Prefeitura de Curitiba informou que não houve necessidade de suspensão da aplicação da vacina de Oxford/Astrazeneca na cidade, pois a imunização em gestantes com comorbidades começou na segunda-feira, 10, somente com a vacina da Pfizer.

Bahia

A Secretaria Estadual de Saúde da Bahia informou que vai seguir a recomendação a Anvisa e suspendeu o uso da vacina de Oxford/AstraZeneca em gestantes.

Tocantins

A Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins informou que suspendeu temporariamente a imunização de gestantes com a vacina de Oxford/AstraZeneca. Segundo a pasta, grávidas com e sem comorbidades já estavam sendo imunizadas no Estado e, até o momento, não há relatos de efeitos adversos entre as gestantes vacinadas.

Distrito Federal

O Distrito Federal interrompeu a aplicação da vacina contra a covid-19 em gestantes até que as recomendações técnicas do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde sejam encaminhadas. O agendamento para este grupo também está suspenso.

Amazonas

O Amazonas disse que a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) aguarda o informe técnico do Ministério da Saúde em relação ao assunto. A expectativa é de que o informe seja emitido ainda nesta terça-feira. A vacinação de gestantes em puérperas segue normalmente em Manaus com a vacina da Pfizer.

Pernambuco

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informou que está suspensa a imunização das grávidas e puérperas contra a covid-19 com a vacina de Oxford/AstraZeneca até que o Ministério da Saúde se manifeste oficialmente sobre o assunto. "A partir disso, os municípios e a população também receberão as devidas orientações", disse o Estado em nota.

Rio Grande do Norte

A prefeitura de Natal, capital do Rio Grande do Norte, suspendeu a vacinação das gestantes com o imunizante de Oxford/AstraZeneca. A reportagem aguarda o posicionamento do governo do Estado.

Espírito Santo

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) disse que acatará a recomendação da Anvisa sobre a suspensão imediata do uso da vacina contra a covid-19 de Oxford/AstraZeneca em gestantes. "Todos os municípios já foram informados sobre a nova orientação", informa a nota.