SP tem 19 hospitais públicos com 100% das UTIs cheias; Einstein bate recorde de novas internações

Pelo menos dezenove hospitais públicos do Estado de São Paulo tinham ontem 100% de ocupação nas UTIs e outros seis já superavam a taxa de 90%, conforme dados do governo estadual. Na rede privada, o Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, bateu recorde de novas internações pela covid-19 desde o início da pandemia, com 166 pacientes na terapia intensiva e na enfermaria. Segundo o secretário da Saúde paulista, Jean Gorinchteyn, a situação é de "guerra".

Entre as unidades com UTIs cheias, estão o hospitais das Clínicas de Botucatu e o Regional de Sorocaba, no interior, os gerais de Pedreira, São Mateus e Itaim Paulista, na capital, e os gerais de Guarulhos e Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Apesar da semana de alta, o sistema Cross, de regulação de vagas, tem feito a distribuição dos pacientes na rede pública segundo as taxas de ocupação.

O Instituto de Infectologia Emílio Ribas também está com 100% dos leitos ocupados, sendo 97% por causa da covid. O diretor técnico Luiz Carlos Pereira Júnior diz que a unidade não está colapsada, mas no limite. “As regulações de leitos de enfermaria e UTI, do Estado e município, estão muito ágeis e há colaboração, em rede, que permite a racionalização do uso dos leitos.”

No Einstein, antes do início desta semana, o pico havia sido em 19 de janeiro, quando 155 novos infectados foram admitidos na unidade de referência. A taxa de ocupação total (covid e não covid) atingiu 96% e a maior parte dos internados é da própria cidade.

A previsão dos médicos do hospital é de que as próximas duas semanas sejam ainda piores. Por isso novos leitos serão abertos – nessa semana foram 36, entre enfermaria e UTI. Para evitar saturação do sistema, além da ampliação, o Einstein criou um sistema de gerenciamento por telemedicina, para acelerar as altas e monitorar os pacientes também em casa.

O Sírio Libanês também está com taxa de ocupação geral em 96%. São 531 leitos ocupados. Desse total, 184 são internados pela covid – 50 estão em UTI. Durante toda a semana a taxa de ocupação geral do hospital esteve no patamar dos 90%.

No Rede de Hospitais São Camilo, a taxa de ocupação dos leitos para covid-19 é de 87% na enfermaria e 84% na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). “No entanto, como este número tem variado constantemente, novos leitos poderão ser abertos conforme a necessidade”, informou o hospital.

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz está com 88% de ocupação de leitos de UTI covid. As unidades de enfermaria estão 90% ocupadas. No total, são 137 internados – 51 em UTI. Onze novos leitos de UTI covid e 13 leitos de unidades de internação serão abertos em março.

Segundo dados desta sexta-feira da Secretaria Estadual da Saúde, as taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 79,1% na Grande São Paulo e 77,4% no Estado. O número de pacientes internados é de 18.404, sendo 10.311 em enfermaria e 8.093 em unidades de terapia intensiva.

Veja a lista de ocupação dos hospitais nesta sexta, segundo balanço da Secretaria Estadual da Saúde

São Paulo

Hospital Geral de Pedreira: 100%

Hospital Heliópolis - 100%

Hospital Estadual Vila Alpina - 100%

Hospital Geral São Mateus - 100%

Hospital Ipiranga - 100%

Hospital Geral Itaim Paulista - 100%

Hospital Geral de Guaianases- 100%

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia - 100%

Hospital Estadual de Sapopemba - 100%

Hospital Local de Sapopemba - 100%

Cotia

Hospital Regional de Cotia: 100%

Diadema

Hospital Estadual de Diadema: 100%

Ferraz de Vasconcelos

Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos: 100%

Américo Brasiliense

Hospital Estadual Américo Brasiliense - 100%

Bauru

Hospital Estadual Bauru - 100%

Botucatu

Hospital das Clínicas de Botucatu- 100%

Promissão

Hospital Geral de Promissão - 100%

Sumaré

Hospital Estadual Sumaré - 100%

Sorocaba

Hospital Regional de Sorocaba Adib Jatena - 100%

Guarulhos

Hospital Geral de Guarulhos - 97,5%

Santo André

Hospital Estadual Mário Covas - 97,4%

Presidente Prudente

Hospital Regional de Presidente Prudente - 97,1%

Marília

Hospital das Clínicas de Marília - 93,8%

Itapecerica da Serra

Hospital Geral de Itapecerica da Serra - 91,7%

Serrana

Hospital Estadual de Serrana - 91,7%

Interior tem até requisição de leitos privados

Para dar conta da demanda crescente, a gestão municipal Campinas até requisitou para uso público o Hospital Metropolitano, particular, onde serão instalados 15 leitos de UTI. O prefeito Dario Saad (Republicanos) classificou esta semana a situação como de "quase colapso". O município registrou 13 mortes nesta sexta-feira e está com 97,2% dos 146 leitos de UTI da rede pública ocupados. Na quarta-feira, 3, a cidade também se antecipou ao governo estadual e entrou na fase vermelha, em que somente serviços essenciais estão autorizados a abrir. /COLABOROU EVERTON SYLVESTRE