SP tem 54 cidades com estoque crítico de cilindros de oxigênio, diz conselho de secretários de saúde

Ao menos 54 municípios paulistas estão em “estado crítico” de abastecimento de oxigênio medicinal, diz levantamento do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo (Cosems/SP) obtido pelo Estadão. Na lista, estão cidades do interior, como Bragança Paulista, da Baixada, como Santos, e da região metropolitana da capital, como Franco da Rocha. A pandemia da covid-19 vive seu pico na maioria das regiões do Brasil, que tem registrado mais de 2 mil mortes diárias pela doença.

Há pressão sobre o sistema de saúde, com aumento recorde de internações. São Paulo, por exemplo, registra uma média de 2.992 por dia, a maior de toda a crise sanitária e praticamente o dobro de um mês atrás. Dos 645 municípios de São Paulo, 69 responderam ao conselho de secretários sobre a falta de cilindros de oxigênio, entre terça e sexta-feira, em uma enquete virtual. Segundo o presidente do órgão e titular de Saúde de São Bernardo do Campo, Geraldo Reple Sobrinho, a situação se deve especialmente às dificuldades de ampliar o fornecimento de cilindros de oxigênio no mesmo ritmo das hospitalizações.

Como em outros Estados do País, municípios de médio e pequeno porte paulistas dependem majoritariamente do oxigênio em cilindro, cuja logística, por vezes, envolve grandes deslocamentos e tem volume de entrega limitado. Hospitais de maior porte costumam receber, por exemplo, o produto na forma líquida, que é armazenado em tanques. “Há aumento de quase cinco vezes no consumo. Isso é geral”, diz ele.

Reple Sobrinho conta ter se reunido com o governo estadual sobre o tema duas vezes nesta semana. Além disso, o conselho prepara um documento sobre as “dificuldades que São Paulo está passando” para envio ao Ministério da Saúde. Em São Bernardo, ele relata que tanques de oxigênio líquido serão instalados em algumas UPAs para permitir o remanejamento dos cilindros.

Na quinta-feira, o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, admitiu que municípios paulistas têm relatado o problema e disse que a situação é discutida no gabinete de crise da pasta. “Não podemos assistir ao que foi visto em Manaus.” Em janeiro, hospitais da capital amazonense ficaram sem oxigênio e pacientes morreram asfixiados. São Paulo está com 91,5% de ocupação na UTI para covid, média que é de 91,6% na Grande São Paulo. Em enfermaria, as taxas são, respectivamente, de 79,9% e 86,6%. Ao todo, 27.527 pessoas estão internadas com suspeita ou confirmação do vírus.

Em Araçatuba, a secretária de Saúde Carmem Silvia Guarientes conta que o sistema “entrou em colapso”, mesmo após conseguir cilindros emprestados de clínicas, ambulatórios e até de pacientes de oxigenoterapia. “Mesmo assim, é insuficiente. Ficamos com iminente risco de desabastecimento com o aumento do consumo.”

Com a dificuldade de conseguir vaga em UTI, pacientes graves estão ficando no pronto-socorro, demandando mais oxigênio que o habitual. Carmem explica que o município está prestes a abrir um espaço com novos leitos de enfermaria, o que está ameaçado pela falta do insumo. “Se não tiver garantia de oxigênio, não adianta. A situação é muito drástica. Não temos certeza que a cidade garante abastecimento de acordo com a sua necessidade.”

Até mesmo a Santa Casa local, por ter um tanque de armazenamento pequeno para a demanda atual, está com dificuldade para manter o abastecimento, em parte porque a fornecedora vai até Cubatão buscar o material, embora haja opções mais próximas. “Ela (a carreta com o produto) chega e tem que ir de novo buscar.”

Bragança guarda insumo para evitar colapso; Rio Claro pediu reforço a fornecedor

Já Bragança Paulista, no interior, disse estocar cilindros para evitar o desabastecimento. "Estamos preocupados, pois o consumo aumentou muito e os fornecedores estão começando a ter dificuldades para abastecer nossos cilindros", informou a prefeitura, que também disse ter contratado pessoal para a construção de uma usina de oxigênio.

Situação crítica também é relatada por Franco da Rocha. "Devido ao aumento expressivo de oxigênio, Franco da Rocha emitiu ao Cosems/SP alerta sobre o risco de desabastecimento, uma vez que o município foi notificado pelo fornecedor que faltam cilindros suficientes no mercado para o armazenamento do gás e que pode haver falta do insumo”, disse a prefeitura, em nota, na qual também cita o investimento em uma usina.

Em Santos, fornecedores e iniciativa privada também apontam a dificuldade de oferta de oxigênio para abrir leitos, segundo a prefeitura. “Ainda não há falta de oxigênio na Baixada Santista, mas a situação preocupa porque se o Estado e o País estão com problemas, pode refletir aqui”, disse o prefeito, Rogério Santos (PSDB).

Bertioga diz contar com 20 cilindros, reabastecidos diariamente conforme o uso pelos internados nos leitos de enfermaria covid, além da rede canalizada de gases que supre os 10 leitos de UTI. "Embora esse quantitativo seja suficiente para atender os pacientes internados no hospital, atualmente com 80% de ocupação da UTI covid, a preocupação é que o crescimento do número de casos da doença em todo o Estado, acarrete no desabastecimento", informou a prefeitura

Em Rio Claro, o aumento de pacientes fez a prefeitura pedir à fornecedora a ampliação da quantidade de cilindros. "Por enquanto, não faltou oxigênio em Rio Claro para o atendimento de pacientes com covid", informou. Segundo a prefeitura, há 155 pessoas internadas com a doença, 77 delas em UTI. O número de internados é o maior desde o início do ano.

Outros municípios, que não estão no levantamento do Cosems/SP, também têm relatado problemas, como Presidente Venceslau. Taquarituba, de 23 mil habitantes, relatou à Frente Nacional de Prefeitos (FNP) passar por uma “crise no sistema de saúde”, com alta de 500% no consumo de oxigênio. “Até aqui, estamos conseguindo encontrar o reabastecimento de cilindros, garantindo o funcionamento do atendimento, porém, estamos incertos quanto à próxima semana", afirmou à entidade.

Rinópolis, com quase 10 mil habitantes e a 80 quilômetros de Araçatuba, informou à FNP ter estoque para 20 dias. Já Cajuru, com 26 mil habitantes e a 60 quilômetros de Ribeirão Preto, disse ter “receio de desabastecimento” para os próximos meses. Mendonça, a 50 quilômetros de São José do Rio Preto e com 5 mil moradores, afirmou que poderá ter desabastecimento em um mês se o ritmo permanecer como está. “A grande demanda já está deixando a gente em alguns dias com a falta do mesmo.”

Águas de Lindoia disse ter estoque para uma semana, “caso o cenário se mantenha dessa forma”, mesmo prazo informado por Piedade. Urânia reportou ter para mais 10 dias. Guararapes, a 20 quilômetros de Araçatuba, informou que estoque pode acabar até o fim do mês. Floreal, a 80 quilômetros de Birigui, relatou preocupação, pois o fornecedor comunicou que pode haver desabastecimento - mesma situação apontada por Ilha Solteira.

Segundo o levantamento do conselho de secretários municipais de saúde do Estado de São Paulo, as 54 cidades com relatos de estoque crítico de cilindros de oxigênio são: Alto Alegre, Araçatuba, Auriflama, Bálsamo, Bebedouro, Bertioga, Bragança Paulista, Brodowski, Caieiras, Catiguá, Dracena, Eldorado, Fernandópolis, Francisco Morato, Franco da Rocha, General Salgado, Getulina, Guapiaçu, Guararapes, Ibirá, Iporanga, Iracemápolis, Itariri, Itirapina, Jandira, Jardinópolis, Junqueirópolis, Lourdes, Macaubal, Miracatu, Mongaguá, Nhandeara, Nova Aliança, Nova Canaã Paulista, Nova Granada, Olímpia, Panorama, Paranapanema, Piacatu, Pirapozinho, Pontal, Potirendaba, Rio Claro, Santa, Albertina, Santa Gertrudes, Santos, Sete Barras, Severínia, Terra Roxa, Tupi Paulista, Urânia, Valentim Gentil, Viradouro e Votuporanga.