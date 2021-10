Spas ajudam a recuperar a saúde mental na pandemia

As paredes impecavelmente brancas acalmam os sentidos logo na entrada do spa do Hotel Fasano Boa Vista. No entanto, para se entregar à atmosfera de relaxamento em Porto Feliz – onde fica o hotel, no interior paulista –, é preciso usar de franqueza. No questionário preenchido na recepção, é a cor clara do papel que recebe as razões que nos levaram até ali. Aquele tempo de parar, ler e refletir sobre aspectos como estresse e tensão na rotina só confirma que, para enfrentá-los, a ajuda de um especialista é tão bem-vinda quanto fundamental.

Há muito tempo spas deixaram de ser sinônimo de tratamento estético apenas. Terapias para retardar o avanço dos anos ou reduzir medidas mantêm adeptos. Porém, tão importante quanto o físico é o retorno emocional promovido por procedimentos capazes de alinhar corpo e mente.

Leia Também Quando a viagem faz bem para o viajante e para o lugar visitado

O Ritual Bem-Estar, lançado para celebrar os dez anos do Fasano Boa Vista, é uma sequência de vários deles. A experiência de 90 minutos começa com um escalda-pés de flores e especiarias. “Tem sal grosso e sal de Epsom, que acaba realizando um detox, e uma combinação de óleos essenciais de lemongrass, lavanda e laranja, extremamente relaxante”, explica Fabricia Nogueira, criadora das técnicas de massagens e curadora do menu dos spas do Grupo Fasano.

Massagem para relaxar

A luz baixa e a música suave ajudam no tratamento, finalizado com uma massagem nos ombros. A etapa seguinte é uma terapia corporal relaxante. “Ela trabalha a soltura de nódulos de tensão, mas também a ativação da circulação sanguínea”, diz Fabricia. “A massagem libera vários hormônios, como ocitocina, endorfina, serotonina e dopamina, e baixa o cortisol. Isso faz com que a pessoa tenha a sensação de bem-estar.” O Ritual termina com uma ducha escocesa. “O nome spa significa saúde pela água, que é bem importante porque tem muita ligação com as nossas emoções”, explica Fabricia.

Os especialistas garantem que, mesmo numa sessão curta, os efeitos podem ser sentidos de modo prolongado e ajudam a mudar o estilo de vida.

Spas de hotel em geral trabalham com massoterapeutas e fisioterapeutas para executar os tratamentos, de estéticos a relaxantes. Há grandes marcas internacionais de cosméticos à frente dessas áreas na hotelaria, caso da L’Occitane (entre outros, no Nannai Muro Alto, na pernambucana Porto de Galinhas) e da Sisley Paris, no Ponta dos Ganchos Exclusive Resort, em Santa Catarina.

Quando a atividade-fim é ser um spa, ele oferece programas de vários dias e conta com médicos, nutricionistas e psicólogos também. A equipe interdisciplinar auxilia o cliente a atingir o que busca – por exemplo, relaxar ou emagrecer.

Na média, a permanência indicada é de ao menos uma semana, mas com cinco dias já é possível fazer boa parte dos tratamentos, segundo Francesca Giessmann, diretora de Marketing e Comunicação da Lapinha Spa, no Paraná. “Aplicamos os conhecimentos da medicina clínica, baseados em evidências, às práticas holísticas e métodos que buscam tratar a saúde, em busca de vitalidade e bem-estar em todas as fases da vida. A grade de atividades prioriza as que equilibram o corpo e a mente, como meditação, ioga, circuito funcional e beach tênis”, conta Francesca.

Na pandemia, os spas sentiram o aumento da procura. “Todo mundo ficou mexido de alguma maneira. Confinadas e com dificuldade de fazer exercício, as pessoas acabaram comendo mais, com um nível de ansiedade altíssimo”, diz Mariela Silveira, sócia e diretora clínica do Kurotel, na gaúcha Gramado. “Algumas pessoas tiveram o insight de se cuidar. Essas escolhas são fundamentais, fazem uma grande diferença na questão da longevidade e na prevenção de doenças.”

Conheça alguns dos tratamentos disponíveis

Combate ao inchaço

Bastante solicitado no Sisley Paris, o Absolute Slimming é voltado para as mulheres e previne o aparecimento de celulite e inchaço. “As massagens são bem indicadas, seja para reenergizar, desintoxicar o sistema linfático ou aliviar dores musculares”, diz Fernanda Makhoul, diretora de Marketing do Ponta dos Ganchos. As sessões de massagem duram 60 minutos (a partir de R$ 410) ou 90 minutos (desde R$ R$680). De ânimo renovado, o hóspede pode desfrutar dos serviços do hotel, membro do Leading Hotels of the World; entre eles, um café da manhã em dez tempos.

Saúde mental

Em meio à natureza, o Rituaali promove momentos de calmaria em grupo. “A gente faz o ritual da gratidão toda sexta à noite perto da fogueira. É tipo uma meditação, uma reflexão”, conta Lorena Trindade, diretora de Marketing do spa em Penedo, no Rio de Janeiro. Na pandemia, o spa passou a ter um profissional só para a área psicoespiritual. “A gente não fala de religião, fala de espiritualidade. As pessoas estão sedentas de conversas.”

Ganho de massa muscular

O Kurotel dispõe de aparelhos corporais que usam campos eletromagnéticos para aumentar a massa muscular. O EMSculpt é usado para trabalhar abdômen, glúteos, coxas e braços; e o EmSella, para a musculatura pélvica (contra a incontinência).

Relaxamento profundo

Na capital paulista, o tratamento indicado pelo spa do Tivoli Mofarrej São Paulo para quem busca tranquilidade é o Anantara Signature (R$ 460). “Por uma hora e meia, o cliente é imerso num ambiente que o ajuda nessa jornada”, diz Marco Amaral, vice-presidente de Operações e Desenvolvimento da Europa e América do Sul do Minor Hotels, proprietário de marcas como Tivoli e Anantara. “A mistura de óleos de assinatura, combinados com movimentos, estimula a circulação e promove relaxamento profundo.”

Saiba mais sobre os spas

Spa do Fasano Boa Vista: Para aproveitar em casal

O Ritual Bem-Estar (R$ 698 por pessoa) pode ser desfrutado a dois (recomendo). Considerando que se trata de um Spa Fasano, a experiência de uns dias longe de tudo inclui ainda boa gastronomia e excelência em serviços. No restaurante à beira do lago ou no apartamento, à luz de velas, o jantar romântico pode começar com carpaccio e seguir com uma massa com um tinto.

O spa pode ser acessado a pé, com as bicicletas disponíveis ou por carrinhos elétricos. O menu inclui outros tratamentos corporais e terapias especiais, entre elas alinhamento dos chacras com cristais (R$ 578) e auriculoterapia (R$ 208), que usa sementes de mostarda. A área molhada do spa é aberta a todos os hóspedes acima de 16 anos. Inclui duas jacuzzis com cromoterapia e duas piscinas, uma fria e outra quente. Experimente a força da cascata artificial que fica ao fim de um corredor de pedras.

Onde. Porto Feliz (SP).

Quanto. Diária para dois a partir de R$ 2.737; spa aceita não hóspedes.

Ponta dos Ganchos Spa by Sisley: Para apreciar a vista enquanto se cuida

A localização do Ponta dos Ganchos Spa by Sisley Paris, por si só, já desperta relaxamento. Os sons das ondas e dos pássaros, mais o mar verde-esmeralda do litoral catarinense, onde o hotel fica, a 60 km de Florianópolis, são benefícios extras aos tratamentos que usam cosméticos da grife francesa. O atendimento pode ser feitos no bangalô do hóspede ou numa das tendas privativas diante da península.

Onde. Governador Celso Ramos (SC).

Quanto. Diárias desde R$ 2.800 para duas pessoas, com café; spa apenas para hóspedes.

Rituaali Clínica & Spa: Para estar atento ao espírito também

Corpo, mente e espírito é o tripé do trabalho no Rituaali. “A gente vê o cliente de uma forma integral. Afinal, a gente sabe o quanto quadros como burnout e síndrome de depressão, que são males da modernidade, afetam o nosso estado e podem provocar doenças”, diz Lorena Trindade, diretora de Marketing e Relacionamento do centro de saúde e bem-estar cercado pelo Parque Nacional do Itatiaia.

Onde. Penedo (RJ).

Quanto. Sete noites a partir de R$ 11.690 por pessoa, com alimentação e atividades; só hóspedes.

Spa Med Sorocaba Campus: Para emagrecer com saúde

Fundado em 1981, o Spa Med é renomado em emagrecimento com saúde. Contando com uma equipe multidisciplinar, o hóspede passa por uma avaliação endocrinológica e tem acompanhamento de médicos. Com refeições balanceadas, o spa inclui massagens e hidroterapia. Nas aulas de culinária, o frequentador aprende como manter a reeducação alimentar.

Onde. Sorocaba (SP).

Quanto. No orçamento fornecido pela área de reservas, o programa de sete dias custa R$ 10.549.

Lapinha Spa: Para enfatizar o lado natural e orgânico

As refeições no Lapinha são livres de agrotóxicos. Esse é um dos pilares por lá. A alimentação é saudável, orgânica, ovo-lacto-vegetariana e prioriza alimentos da horta e do pomar. O foco é promover saúde e desintoxicar. Em 2020, após uma consultoria com especialista em cozinha plant-based, atualizou o menu em busca de uma alimentação cada vez mais anti-inflamatória. Onde. Lapa (PR). Quanto. Por pessoa, a partir de R$ 6.320 por 5 noites, com dieta personalizada; só para hóspedes.

Kurotel – Centro de Saúde e Bem-Estar: Para fazer imersão com serviço completo

O fortalecimento pós-covid é um dos novos planos do Kurotel, com 40 anos de história. Desde 1982, seu Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar é referência internacional em tratamentos voltados às necessidades de cada hóspede. “É a medicina do estilo de vida. O Kur é um espaço de ver a qualidade da alimentação, do sono”, diz Mariela Silveira, sócia e diretora clínica. As diárias incluem aparelhos do Centro do Controle do Estresse, atividades físicas, aquáticas individuais, massagens no spa e aulas de culinária saudável.

Membro do Healing Hotels of the World, associação global com sede na Alemanha, o Kurotel é considerado pela Wellness for Cancer como um dos mais completos centros de tratamento pós-câncer entre spas.

Onde. Gramado (RS).

Quanto. Em acomodação individual, diária a partir R$ 2.389, com refeições; só hóspedes.

Anantara Spa no Tivoli Mofarrej São Paulo

Para se tratar em plena capital A uma quadra da Avenida Paulista, no Tivoli Mofarrej, o Anantara oferece uma imersão pela Tailândia a partir de tratamentos inspirados no país de origem da marca, que também carrega a influência indonésia e indiana. Tem de sessões de 60 minutos de reflexologia (R$ 250) a day spa (R$ 750), com massagem, esfoliação e hidratação corporal, hidromassagem e refeição leve para encerrar as 3 horas.

Onde. São Paulo (SP).

Quanto. Para duas pessoas, com café, diária desde R$ 1.037; spa aceita não hóspedes.