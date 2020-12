STF restabelece decisão que proíbe venda de bebidas alcoólicas em bares de SP após 20h

O Governo de São Paulo conseguiu no Supremo Tribunal Federal (STF) uma decisão que restabelece imediatamente a proibição de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes e lojas de conveniência depois de 20h. Na segunda-feira, 14, o Tribunal de Justiça de São Paulo havia suspendido temporariamente parte do decreto assinado pelo governador João Doria (PSDB). A decisão de caráter liminar atendeu a pedido da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

A medida do governo do Estado foi anunciada na semana passada como uma tentativa de frear a disseminação do coronavírus. O presidente do STF, Luiz Fux, atendeu ao pedido da PGE (Procuradoria Geral do Estado) pela suspensão de liminar em favor da Abrasel.

O decreto estadual determina o fechamento de bares às 20h, e de lojas de conveniência e restaurantes às 22h. Após às 20h, a venda de bebidas nestes estabelecimentos é proibida, mesmo se o cliente fizer o pedido para viagem. A capacidade de público desses locais está limitada a 40% da lotação máxima.