Summit Saúde Brasil será em 17 de agosto em São Paulo

Com 35 palestrantes, brasileiros e estrangeiros, o Summit Saúde Brasil será realizado pelo terceiro ano consecutivo pelo Estado, no dia 17 de agosto, em São Paulo, no Sheraton WTC (Avenida das Nações 12.551, Brooklin Novo). Serão apresentados e debatidos os principais avanços no setor, seja em gestão, seja em tecnologia.

Pela manhã, Clay Johnston, da Universidade do Texas (EUA), mostrará como a inovação torna possível cortar custos no sistema de saúde sem comprometer a qualidade do serviço. Reitor da Dell Medical School, Johnston busca promover novo modelo acadêmico para a Medicina. Especialistas como Vivien Navarro Rosso, CEO do A. C. Camargo Cancer Center, e Sidney Klajner, eleito o executivo mais influente da saúde em 2018, também vão abordar essa questão em um painel sobre a sustentabilidade do sistema, com exemplos de medidas voltadas à otimização de processos e recursos.

À tarde, uma série de painéis vai contemplar, entre outros temas, os desafios na saúde suplementar, novos surtos de doenças antigas e oferta de medicamentos inovadores de alto custo. A programação pode ser conferida em estadaosummitsaude.com.br. Os ingressos já estão à venda no site, com descontos para compras antecipadas e assinantes do Estado. O evento conta com patrocínio de Amil, Associação Nacional das Administradoras de Benefícios (Anab) e Hospital Leforte.