Superintendente do Sírio-Libanês considera ‘preocupante’ uso da cloroquina fora de hospital

SÃO PAULO – Para Luciano Cesar Azevedo, superintendente de pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, a decisão de Ministério da Saúde de adotar o tratamento com cloroquina para pacientes ambulatoriais do novo coronavírus é “preocupante”. Ele coordena ao menos três estudos sobre a eficácia dos medicamentos com cloroquina em pacientes com a covid-19, e afirma que não há evidência científica comprovada do medicamento contra a doença. Por outro lado, há efeitos colaterais da droga que precisam ser acompanhados por equipes médicas em ambiente controlado.

Leia Também Bolsonaro admite que não há comprovação científica de eficácia da cloroquina contra a covid-19

Neste caso, a orientação tem sido de administrar a droga somente com a concordância do paciente, porém, sempre em ambiente hospitalar. “Quando está hospitalizada, em caso da ocorrência de efeito colaterais, há como socorrer o paciente”, argumentou Azevedo.

De acordo com o médico, o Hospital Sírio Libanês é um hospital que tem um corpo clínico aberto e quando um paciente é internado, o médico tem liberdade para acertar com seu paciente qual o tratamento a ser seguido. Azevedo afirmou que “o hospital não tem recomendação sobre conduta universal de tratamentos”. A decisão sobre o uso do medicamento depende da conversa entre o médico e o paciente, reforçou o superintendente de pesquisas do Sírio.

“É como uma conduta normal entre o profissional e o paciente”, afirmou. O que muda, segundo o médico, “é que o paciente tem de assinar um termo de autorização do uso da cloroquina”.

Ele insistiu que o médico deve esclarecer para o paciente que “não há evidência científica de resultados da cloroquina para a covid-19”. O superintendente de pesquisas do Sírio salientou que o médico tem de esclarecer também ao paciente os efeitos colaterais do medicamento e pedir a concordância dele para a administrar a droga. “Mas o paciente tem de concordar”, reforçou.

Azevedo esclareceu ainda que o hospital Sírio-Libanês, que faz parte da Coalizão Covid, que reúne vários hospitais e entidades, tem três pesquisas em andamento sobre o uso da cloroquina com pacientes da covid. “Duas pesquisas com hidroxicloroquina com azitromicina já estão em andamento com pacientes internados e devem durar 15 dias, com resultados dentro de 20 a 25 dias”.

Há ainda uma outra pesquisa com pacientes de ambulatório, sem a azitromicina, em fase mais inicial, segundo o médico. As pesquisas no hospital envolvem hoje cerca de 1.100 pacientes.