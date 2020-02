Surto de coronavírus está ‘apenas começando’ fora da China, diz especialista da OMS

SINGAPURA - O surto de coronavírus, que passa pelo seu ápice na China, está apenas começando no resto do mundo, afirma um especialista em doenças infecciosas da Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesta quarta-feira, 12, o país determinou um novo critério de diagnóstico para o vírus, que fez o número de vítimas fatais saltar para 1.350 e de casos diagnosticados para quase 60 mil.

De acordo com o governo chinês, o vírus já atingiu seu auge no país e a previsão é de que a epidemia termine até abril, com base em modelos matemáticos, eventos recentes e ação governamental. “É justo afirmar que estamos observando isso [na China]. Mas o vírus se espalhou para outros lugares, onde está apenas no início do surto”, afirmou Dale Fisher, presidente da Global Outbreak Alert & Response Network, à Reuters.

Criada em abril de 2000, a rede pertence à OMS e serve como seu órgão oficial de articulação internacional para combater a propagação de epidemias. “Me sinto bastante confiante de que cada país terá pelo menos um caso [do coronavírus]”, disse Fischer.

O especialista em doenças infecciosas, entretanto, pede para que a comunidade internacional “mantenha a cabeça fria”. “Para a maioria das pessoas, será apenas um doença leve, mas ainda assim trate-a com respeito.” / REUTERS