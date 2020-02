Surto de coronavírus preocupa organizadores das Olimpíadas de Tóquio

TÓQUIO - A expansão da nova epidemia de coronavírus na China é causa de "extrema" de preocupação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, disse o presidente do comitê organizador, Toshiro Muto, nesta quarta-feira, 5.

"Estamos extremamente preocupados que a propagação da epidemia possa diminuir o interesse e o entusiasmo pelos Jogos", disse Muto em uma reunião do Comitê Paraolímpico Internacional.

"Espero que possa ser erradicado o mais rápido possível. Planejamos cooperar com o Comitê Olímpico Internacional (COI), o Comitê Paralímpico Internacional (CCI), o governo e a cidade de Tóquio para resolver esse problema". Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 serão realizados de 24 de julho a 9 de agosto e os Jogos Paraolímpicos de 25 de agosto a 6 de setembro.

As autoridades no Japão colocaram os 3.700 passageiros em um navio de cruzeiro em quarentena por 14 dias. Dez casos do novo coronavírus foram detectados entre os repatriados pelo país.

Desde o seu surgimento na cidade de Wuhan, no centro da China, o novo coronavírus 2019-nCoV causou a morte de 490 pessoas entre as mais de 24.000 pessoas infectadas. / AFP