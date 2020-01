Suspeita de coronavírus deixa 7 mil pessoas retidas em cruzeiro na Itália

CIVITAVECCHIA - Cerca de 7 mil pessoas estão retidas em um navio da Costa Cruzeiros em Civitavecchia, a 80 quilômetros de Roma, capital da Itália, após uma turista chinesa ter apresentado febre e dificuldades respiratórias. A mulher, que viaja com o marido, é proveniente de Hong Kong e chegou à Itália via Milão, em 25 de janeiro. O casal está em isolamento no hospital de bordo do navio e é acompanhado por médicos do Instituto Lazzaro Spallanzani, especializado em doenças contagiosas.

Os especialistas fazem exames para descobrir se os chineses contraíram o novo coronavírus (2019-nCoV), que já contaminou cerca de 7,8 mil pessoas e matou pelo menos 170, a maioria delas na província de Hubei, epicentro da epidemia.

As outras 7 mil pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, foram impedidas de descer do transatlântico por enquanto. O roteiro do navio já incluiu Marselha, na França, Barcelona e Palma de Mallorca, na Espanha, e Savona, na Itália.

"Estamos aguardando para conhecer o resultado das verificações ainda em curso, mas tudo que precisava ser feito foi feito. A situação está sob controle, e não há motivos para preocupações a bordo", disse o comandante da Guarda Costeira na região do Lazio, Vincenzo Leone.

O 2019-nCoV é similar ao coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars), doença que matou quase 800 pessoas no início do milênio, e provoca febre, tosse e dificuldades para respirar. /ANSA

