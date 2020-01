Tailândia registra segundo caso de infecção por novo vírus chinês

BANGCOC - Autoridades tailandesas informaram que encontraram um segundo caso do novo vírus chinês nesta sexta-feira, 17, em um momento de aumento do número de visitantes chineses no país, já que quase 1 milhão de turistas é esperado para o feriado do ano-novo lunar na próxima semana. O paciente mais recente é uma mulher de 74 anos da cidade chinesa de Wuhan, onde 41 casos de pneumonia potencialmente ligados ao vírus foram notificados. Nesta quinta-feira, 16, a China confirmou a segunda morte causada pelo novo vírus.

Ela está em quarentena desde que chegou ao país asiático, na segunda-feira, 13.

"Estamos muito confiantes de que podemos controlar a propagação dessa doença", disse o ministro da Saúde, Anutin Charnvirakul, a jornalistas, acrescentando que a situação estava sob controle e que não houve surto na Tailândia. "Estamos totalmente alertas."

Os dois pacientes chineses estam seguros, mas precisam passar por mais alguns procedimentos antes que as autoridades tailandesas os deixem voltar para casa, acrescentou o chefe da pasta.

Os coronavírus são uma grande família de vírus que podem causar infecções que variam do resfriado comum à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês). A Tailândia, que está em alerta máximo antes do feriado do ano-novo lunar, disse na segunda-feira que encontrou uma chinesa de 61 anos carregando uma cepa do vírus, na primeira vez que foi detectada fora da China. /REUTERS