Taubaté confirma óbito; interior de SP tem 51 mortes suspeitas por coronavírus

SOROCABA – A prefeitura de Taubaté confirmou nesta quinta-feira, 26, a morte de um homem de 67 anos infectado pelo coronavírus. O idoso estava internado no Hospital Universitário e veio a óbito durante a madrugada. Segundo o município, o homem era morador de São Paulo e estava na cidade do Vale do Paraíba em visita a familiares, quando começou a passar mal. Os exames deram positivo para a infecção. É a segunda morte pelo coronavírus confirmada no interior. A outra vitimou um homem de 36 anos em Ribeirão Preto.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Até a noite desta quinta-feira, 26, o interior paulista, incluindo o litoral, somava 51 mortes suspeitas pelo coronavírus, segundo informações das prefeituras. Em Santos, a Vigilância Epidemiológica investiga nove óbitos, sete deles de moradores da própria cidade. Os outros são de residentes em São Vicente e Itanhaém que morreram em hospitais da cidade. Em Sorocaba, com uma morte notificada nesta quinta, de uma mulher de 59 anos portadora de câncer, subiu para quatro o número de óbitos suspeitos da doença.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Em São Carlos, só nesta semana quatro pessoas morreram com sintomas do coronavírus. No domingo, foi a óbito de 57 anos que estava internado desde o dia 18 de março. No dia seguinte, morreu um homem de 42 anos e, na terça-feira (24), um idoso de 80 anos. O quarto óbito, de uma mulher de 92 anos, foi registrado na quarta (25). A cidade tem ainda 70 casos suspeitos, dos quais 19 são de pessoas internadas, sendo três em UTI.

A prefeitura Paulínia notificou a primeira morte suspeita, de uma idosa de 73 anos, nesta quinta. Em Votorantim, morreu com sintomas uma mulher de 34 anos sem comorbidades. Indaiatuba registrou a terceira morte e, São José dos Campos, duas. A Secretaria da Saúde do Estado informou que só contabiliza os óbitos confirmados.

O prefeito de Atibaia, Saulo Pedroso (PSD), confirmou nesta quinta-feira ter testado positivo para o novo coronavírus. Ele informou que teve sintomas há 12 dias e fez o exame, mas só agora teve o retorno confirmando o resultado. O prefeito afirmou que já não apresenta sintomas, mas se mantém em isolamento social desde a última sexta-feira, trabalhando em casa. A quarentena vai seguir até o fim de semana, segundo a indicação dos médicos. Em Presidente Prudente, o secretário da Saúde, Valmir Silva Pinto, está em quarentena após pegar o coronavírus.

O Estado mostrou que prefeituras do interior de São Paulo já estavam instalando hospitais de campanha para atender o aumento na demanda pela rede de saúde decorrente do coronavírus. Em São João da Boa Vista, por exemplo, com apoio do Centro Universitário Unifae, o município concluiu na sexta-feira passada a instalação 15 contêineres de 18 m2 com banheiro e ar condicionado ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) municipal.