Tênis de corrida: confira as principais novidades das marcas

Confira o que as marcas apresentam de novidades em tênis de corrida. Todos os modelos entraram no mercado brasileiro entre janeiro e junho deste ano.

Asics

A marca japonesa lançou novas versões do modelo MetaSpeed – um tênis voltado para performance. O Sky+ (R$ 1.899) é indicado para o corredor stride, aquele que da passada mais alongada, que busca velocidade. O tênis tem placa de carbono e a tecnologia FF Blast Turbo, uma espuma patenteada pela marca, presente na entressola, que promete maciez, responsividade e, ao mesmo tempo, leveza ao calçado.

O Edge + (R$ 1.899,00) atende ao corredor do tipo cadência, o que tem passada menores. Também com placa de carbono, esse modelo promete mais estabilidade nos pés. Igualmente fabricado com a FF Blast Turbo, ele tem como objetivo proporcionar uma maior propulsão ao corredor.

Hoka

Um dos novos modelos da fabricante francesa é o Arahi 6 (R$ 999,90) tem a tecnologia Meta-Rocker na entressola que cria, segundo a marca, um efeito como se fosse uma cadeira de balanço no pé, facilitando o ciclo das passadas. O cabedal, segundo a marca, é vegano, com forro de malha feito de conteúdo reciclável e puxador de calcanhar estendido.

Mizuno

Recentemente de volta ao Brasil, o Mizuno Wave Aero 20+R, como todo tênis voltado à velocidade, alia leveza e retorno de energia com tecnologia. No caso da marca, é a placa de nylon reforçada de fibra de vidro em toda a extensão do solado que promete garantir a estabilidade durante as passadas. R$ 999.

Olympikus

Com preços mais acessíveis, a marca lança três diferentes modelos de calçados para corrida. O Corre Grafeno (R$ 699) é o primeiro modelo de propulsão da marca e traz a novidade do componente grafeno (uma forma cristalina do carbono) em sua placa.

O Corre Vento (R$ 399) é indicado pela marca para corredores de alta performance. O cabedal é feito com a uma tecnologia de elastano que repele a absorção da água, com o objetivo de preservar sua leveza. A entressola é feita de EVA, uma borracha leve e de baixa densidade para proporcionar conforto e resposta ao esforço do atleta.

Por fim, o Corre 2 (R$ 499) é apontado como um modelo versátil, indicado tanto para corridas diárias quanto para maratonas. A entressola também leva EVA e, na parte dianteira, há uma borracha antiderrapante. O cabedal também leva tecido que impede a absorção de água.

On Running

Criada pelo ex-atleta suíço Oliver Bernhard, a marca, conhecida por seus modelos mais leves, lança o Cloudmonster (R$ 899), voltado para corridas mais longas. Tem uma entressola alta e, com isso, apresenta um maior amortecimento na aterrissagem – papel desempenhado pela tecnologia própria CloudTec.

Puma

A marca alemã apresenta dois novos modelos da família Nitro, voltada para corrida. O Deviate (R$ 1.299,90) é indicado para treinos de velocidade e maratona. A placa de propulsão é a Innoplate, desenvolvida pela Puma, feita de carbono.

O Deviate Elite (R$ 1.499,90) é bem semelhante ao Deviate, com a mesma placa de carbono, mas apresentado como “ultraleve”.

Com foco nas mulheres, o Run XX (R$ 899,90) tem destaque no designer, que, segundo a marca, oferece um abraço maior ao calcanhar e ao peito e ao arco do pé, proporcionando maior estabilidade durante a corrida. A espuma da entressola leva a tecnologia própria Nitro Foam, mais leve e durável.