Teste para covid-19 com saliva chega a farmácias por R$ 150

SÃO PAULO - O teste para detectar a covid-19 em sua fase ativa por meio da saliva desenvolvido pelo laboratório Mendelics em parceria com o Hospital Sírio-Libanês chegou a mais de 300 farmácias da capital e das cidades de Guarulhos, Osasco e Barueri. Para evitar aglomerações, o exame pode ser agendado por telefone e o resultado fica pronto em 24 horas. Ele também está disponível no Rio, onde o resultado sai em 48 horas.

"Este é um teste com valor mais acessível que o RT-PCR, mas é equivalente a ele, com especificidade de 100% e sensibilidade de 80%”, diz David Schlesinger, CEO da healthtech meuDNA e da Mendelics. O RT-PCR, que é considerado o padrão ouro para detectar a infecção, é mais invasivo e chega a custar R$ 470.

Ofertado inicialmente em hospitais e empresas, o meuDNA Covid também pode ser feito em casa por R$ 169. Nas farmácias das redes Droga Raia e Drogasil, custa R$ 150.

Segundo Schlesinger, mais de 300 mil pessoas já fizeram o teste e, entre a segunda metade de novembro e as duas primeiras semanas de dezembro, o número de casos positivos aumentou em cinco vezes.

O exame com saliva usa o método PCR-Lamp (sigla em inglês de amplificação isotérmica mediada por loop), que identifica o RNA do vírus nas células da pessoa com o vírus.

Em caso de contato com pessoa infectada ou situação de risco, como ficar sem máscara em um local com aglomeração, Schlesinger recomenda fazer o teste após o contato e repetir após cinco dias, além de fazer isolamento.

"Quem tem alto risco de ser infectado tem uma janela de duas semanas para ainda ser um risco. Se teve contato com uma pessoa com o vírus ou ficou em um local fechado, também deve ficar isolada durante um período de 14 dias. Se tem sintomas, deve se testar e, sendo positivo, tem de avisar para quem entrou em contato com a pessoa nas últimas 48 horas."

O CEO da Mendelics explica que os interessados devem fazer o agendamento por telefone, ir no horário agendado, fazer um cadastro e cuspir no frasco, que será etiquetado e enviado para o laboratório. Em 24 horas, o resultado será encaminhado para o e-mail cadastrado ou por SMS.

No Rio, há 14 farmácias das redes realizando o teste nos bairros de Copacabana, Ipanema, Flamengo e Leblon. Se for feito até as 18 horas, o resultado fica pronto em 48 horas.

"Se demorar uma semana para sair o resultado, as pessoas já passaram o vírus para frente e você não consegue interromper a cadeia. O teste é fundamental para dar uma segurança maior para todo mundo, mas é importante ressaltar que as duas principais medidas têm sido não se aglomerar, principalmente em locais fechados, e usar máscara."

CEO da RD - fusão entre Droga Raia e a Drogasil, Marcilio D'Amico Pousada diz que as duas redes têm 2.300 lojas em 23 Estados. O teste está sendo oferecido em mais de 300 unidades em São Paulo, Guarulhos, Osasco e Barueri. O objetivo é ampliar.

"O plano é conseguir expandir, ter mais lojas e atender melhor o consumidor."

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

USP lançou teste com saliva em dezembro

No dia 1º de dezembro, a Universidade de São Paulo (USP) começou a ofereceu um teste que identifica o coronavírus pela saliva. Criado pelo Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco do Instituto de Biociências, em parceria com o Instituto de Química, o teste RT-Lamp detecta casos de covid-19 em até 24 horas. Na fase inicial, ele estará disponível apenas na capital paulista para 90 pessoas por dia, entre atendimentos presenciais e quem solicitar o kit para fazer o teste em casa.

O preço é de R$ 90 para a coleta presencial e R$ 150 para receber o kit de autocoleta. O agendamento pode ser feito pelo site: www.genomacovid19.ib. usp.br e o resultado fica pronto em 24 horas.

Testes com saliva têm sido desenvolvidos em outros países, como os Estados Unidos. Até agosto, a Food and Drugs Administration (FDA), agência regulatória de medicamentos e alimentos americana, já tinha autorizado o desenvolvimento de cinco testes que utilizavam saliva como amostra para o teste.

Serviço:

Farmácias Drogasil e Droga Raia

Agendamento por telefone: (11) 3004-8007 - opção 7 (Drogasil) e (11) 3003-7242 - opção 6 (Droga Raia)

Valor: R$150

Disponível em mais de 300 unidades em São Paulo, Guarulhos, Osasco, Barueri e no Rio

Coleta em casa

Agendamento pelo site: https://meudna.com/ teste-covid

Valor: R$ 169

Disponível em São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Osasco e Guarulhos

USP

Agendamento pode ser feito pelo site: www.genomacovid19.ib. usp.br

Valores: R$ 90 para a coleta presencial e R$ 150 para receber o kit de autocoleta