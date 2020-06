Testes mostram alta incidência de coronavírus em unidade prisional paulista

SOROCABA – Testes realizados pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) em presos da Penitenciária II de Sorocaba, no interior de São Paulo, revelaram alto índice de infectados pela covid-19. Dos 2.062 detentos que tiveram amostras coletadas, 747 apresentaram laudos positivos para anticorpos, indicando contato com o vírus. A média é de um infectado a cada três presos testados. Segundo a SAP, todos estavam assintomáticos. A unidade já registrou a morte de quatro detentos pelo novo coronavírus.

Conforme a pasta, as populações de outras unidades prisionais do Estado que já têm casos confirmados de coronavírus estão sendo testadas. A ação faz parte de uma iniciativa do governo estadual de testagem em massa de populações vulneráveis, incluindo as pessoas privadas de liberdade.

Em todo o estado paulista, já são 902 detentos que testaram positivo para a covid-19 em teste rápido e 89 com suspeita da doença, ainda sem confirmação. Até esta terça-feira, 23, 15 detentos morreram após contrair o vírus. O preso com diagnóstico confirmado é mantido em isolamento na enfermaria durante o período de tratamento.

Entre os servidores, 237 estão com a doença confirmada por exame PCR, sendo que 16 faleceram. A secretaria informou que a busca ativa de casos será estendida a toda a população prisional – cerca de 230 mil detentos. “Estamos seguindo ainda as determinações do centro de contingência do coronavírus e avaliamos permanentemente o direcionamento de ações para o enfrentamento do problema”, disse. A pasta informou que foram distribuídos 2,7 milhões de máscaras de proteção nos presídios estaduais.