Transformação digital garante mais eficiência e menos desperdícios na saúde

Se há uma certeza sobre o futuro da saúde é que ele está inevitavelmente atrelado ao avanço das tecnologias. A pandemia de covid-19, no entanto, veio para reforçar a importância da transformação digital para o setor, acelerando mudanças significativas na forma de trabalho dos profissionais da área e, é claro, na interação com os pacientes.

Durante o painel sobre Transformação Digital, parte do Summit Saúde & Bem-Estar 2022, o presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, Sidney Klajner, destacou que o caminho para a saúde é avançar em um atendimento cada vez mais customizado, graças à coleta de dados combinada à inteligência artificial.

Leia Também Transformação digital revoluciona Medicina

Uma das ferramentas desenvolvidas e já adotadas pelo Einstein é um algoritmo que, assim que o paciente chega ao pronto atendimento, detecta em até 20 minutos se ele terá de ser internado ou não. “A partir de uma base histórica, do perfil epidemiológico, dos sinais vitais e do que é acrescido ao prontuário, como a solicitação de novos exames pelo médico que acabou de interagir com o paciente, é possível fazer essa previsão. E sabendo que a pessoa vai ficar internada, reserva-se o leito no setor apropriado”, explica Klajner. Segundo o presidente do Einstein, o tempo de permanência do paciente no hospital é reduzido em 15% quando ele é internado logo no ambiente correto para o seu diagnóstico.

“O setor de saúde é um dos que mais coletam dados. Isso acontece constantemente, desde a chegada do paciente ao hospital, por exemplo, compartilhando os sintomas, resultados de exames e até dados demográficos”, afirma Alexandre Chiavegatto Filho, professor de machine learning em Saúde da USP, que também participou do painel. Esses dados alimentam sistemas de inteligência artificial que se transformam em aplicativos, que têm por meta serviços mais eficientes e menos desperdícios. “Os hospitais estão começando a perceber que eles possuem muitas informações valiosas”, destaca Chiavegatto.

Outro investimento realizado pelo Einstein foi a introdução do modelo de prontuário eletrônico, que automaticamente transforma uma grande quantidade de dados em informação. “Os três principais atores desse cenário – pacientes, médicos e colaboradores – contam com um aplicativo que dá acesso, em tempo real, a resultado de exames, e, no caso de internação, ao que está no prontuário e nas prescrições, além de conectar todas essas pessoas”, afirma Klajner.

Essas transformações só foram possíveis, no entanto, com investimento a longo prazo. Em 2012, o Einstein deu o pontapé com a telemedicina. Depois, a decisão de desmembrar a área de pesquisa da parte de inovação permitiu, há cinco anos, que o hospital criasse uma incubadora de startups, um laboratório de healthdesign e, mais recentemente, um centro de biotecnologia.

Obstáculos à inovação

A aplicação de novas tecnologias e de transformação digital, contudo, não é algo simples no setor de saúde. O diretor de Marketing e comercial da Pixeon, Iomani Engelmann, observou no painel que, apesar de muitas tecnologias já estarem disponíveis, nem sempre são aproveitadas pelo sistema. “Um agendamento de exame, via telefone, pode demandar, em média, entre 10 e 20 minutos, o que gera um custo para a cadeia e uma dificuldade de acesso”, aponta.

Outro obstáculo está relacionado ao público-alvo do setor. “Em sua maioria, quem mais consome os serviços de saúde é a faixa com mais de 45 anos, o que traz uma dificuldade na adoção de novas tecnologias. É uma dicotomia dessa área, pois a inovação precisa ser inclusiva e o principal usuário de saúde é a pessoa que ainda está em transição do analógico para o digital”, destaca Engelmann.

A junção da coleta de dados, segundo o diretor da Pixeon, é um empecilho também. “Uma das grandes dificuldades no Brasil, na área de saúde, é como conectar todos os dados, inclusive os que já foram armazenados no passado. Temos ilhas de dados, o que limita muito a potencialidade da análise e, muitas vezes, dificulta até a vida do próprio paciente, que não consegue manter o seu histórico de saúde unificado.”

Chiavegatto acredita que esse cenário deva se transformar e que os últimos avanços tecnológicos estão mudando a percepção do setor. “O uso de sistemas de Inteligência Artificial, com baixo custo, tem o potencial de transformar todos os momentos da atenção à saúde do paciente partindo da análise de dados, para uma melhor decisão do profissional.”

Para Klajner, a transformação digital tem potencial para ir além de um atendimento mais completo, promovendo, por exemplo, a democratização do ensino da cirurgia. Segundo ele, já há bases de dados que recolhem as informações de diversos cirurgiões que realizam operações em todo o mundo. “Aqueles profissionais que ainda não possuem tanta experiência têm a oportunidade de serem auxiliados por uma plataforma digital que passa a funcionar como um preceptor em tempo real durante a cirurgia. Com isso, países menos desenvolvidos, com menos expertise entre os profissionais, serão providos por uma base de inteligência artificial.”