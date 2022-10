Transformação digital revoluciona Medicina

Estar ao lado dos profissionais da área médica em cada momento da jornada profissional, desde a formação, passando pela educação continuada e a rotina profissional, é a grande missão da Afya, maior ecossistema de educação em saúde e

healthtechs do Brasil. A realização desse propósito vem sendo impulsionada pelos avanços tecnológicos, como descreveram dois executivos da empresa durante o painel “Transformação digital na educação médica: um novo paradigma do conhecimento”, realizado no dia 21 de outubro, no hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo. Mediado pela jornalista Rita Lisauskas, o painel encerrou a programação do Summit Saúde & Bem-Estar 2022, promovido pelo Estadão.

“A transformação digital na Medicina já vinha ganhando força, mas foi muito acelerada pela pandemia”, lembrou Lelio de Souza Jr., vice-presidente de Serviços Digitais da Afya. Além da crescente adoção de ferramentas como prontuário eletrônico, prescrição digital ou a prática da telemedicina, o salto tecnológico envolve várias outras dimensões da carreira médica, incluindo a forma como esses profissionais consomem conteúdo, se atualizam, tomam decisões e se relacionam com os colegas e com todo o mercado de saúde.

Para atender às expectativas dos profissionais, a Afya vem ampliando o seu portfólio de soluções digitais, processo que envolveu a aquisição de

11 healthtechs a partir de 2020. São soluções que vão desde o suporte à tomada de decisão clínica até ferramentas de gestão financeira dos consultórios, passando por aplicativos que tornam mais próxima e constante a relação dos médicos com os pacientes crônicos – um exemplo é o Glic, voltado a pessoas com diabetes. Ao monitorar a glicemia e incentivar o paciente a prestar informações sobre hábitos alimentares e atividades físicas, o aplicativo tem forte efeito educacional e fornece uma série de dados ao médico – inclusive emite um alerta ao identificar alguma anormalidade.

Percebemos uma demanda crescente por soluções mais aderentes aos recursos que os mais jovens usam no dia a dia
Lelio de Souza Jr., VP de Serviços Digitais da Afya

Nossa diretriz é o chamado blend learning, com o virtual e o físico apoiando um ao outro, num modelo híbrido
Ricardo Moraes, Diretor médico de Soluções Digitais da Afya

Nativos digitais

Nascida a partir de uma faculdade de Medicina no Tocantins, que deu origem a uma rede de 30 instituições de ensino superior, sendo 28 com ensino de Medicina, em 13 Estados, a Afya oferece cursos de graduação, pós-graduação e cursos preparatórios em Medicina, incluindo prova de Residência. “Cada vez mais, a habilidade essencial para um estudante será a capacidade de construir o próprio aprendizado, o que chamamos de aprender a aprender. Nesse cenário, os professores se tornam orientadores dessa habilidade e as ferramentas digitais ganham importância crescente”, descreveu Ricardo Moraes, diretor médico de Soluções Digitais da Afya.

Depois de abrir capital na Nasdaq, em 2019, a companhia passou a investir fortemente também em serviços digitais, tanto com desenvolvimento próprio quanto com aquisições. O ecossistema digital da marca é acessado diariamente por quase 265 mil médicos e estudantes de Medicina. Ali, seguindo a lógica On Demand – que permite o consumo de produtos e serviços nos formatos e nos momentos mais convenientes –, são encontradas soluções educacionais, de atualização médica e de educação continuada, além de recursos de suporte à decisão clínica e tecnologias para clínicas e consultórios.

Os participantes do painel lembraram que já há uma grande proporção de nativos digitais entre os médicos em atividade no País – participação que se tornará, naturalmente, maior a cada ano. Estima-se que o Brasil terá 1 milhão de médicos em 2032. Só nos últimos dez anos, as vagas de graduação em Medicina mais que dobraram, passando de 16 mil para 37 mil. O número de médicos no País subiu de 320 mil para mais de 500 mil, de acordo com o estudo Demografia Médica no Brasil, publicado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

“A gente percebeu uma demanda crescente por soluções que fossem mais aderentes aos recursos que as gerações mais jovens usam no dia a dia”, comentou Lelio. Um dos atributos mais valorizados é a flexibilidade de complementar os momentos presenciais de aprendizado, como as aulas em laboratório, com ferramentas virtuais que possam ser acessadas a qualquer momento, a exemplo do atlas humano tridimensional. “Nossa diretriz é o chamado blend learning, com o virtual e o físico apoiando um ao outro, num modelo híbrido”, ressaltou Moraes.