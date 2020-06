Transmissão ao vivo do ‘Estadão’ aborda interiorização do coronavírus

O especialista em geografia da saúde da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Raul Borges Guimarães, participa de live do jornal nesta segunda-feira, 15, explicando como o novo coronavírus avança em direção ao interior dos estados. A transmissão acontece às 16h, nas redes sociais do jornal, e a entrevista será feita pelo repórter Paulo Favero.

Guimarães é um dos pesquisadores envolvidos no Radar Covid-19, projeto da universidade que busca rastrear a difusão do vírus. Recentemente, o pesquisador alertou ao jornal o aumento de casos no interior e o risco de faltar capacidade de atendimento hospitalar na região.

É possível participar da discussão com perguntas enviadas pelos comentários da transmissão e também previamente por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavirus, espaço no Facebook para troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

A entrevista é parte de uma série de transmissões ao vivo sobre temas relacionados à covid-19, que já está em seu terceiro mês. Durante a pandemia, o jornal disponibilizou seus principais conteúdos gratuitamente aos leitores que não são assinantes. Os leitores podem acompanhar também o Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema, a cobertura em tempo real e os podcasts.