Transmissão ao vivo do 'Estadão' debate a busca por vacinas contra a covid-19

Com mais de 9 milhões de infectados em todo o mundo e quase meio milhão de mortos, a pandemia de covid-19, que teve início no fim do ano passado, não dá sinais de que esteja arrefecendo, e a esperança que uma vacina possa parar o coronavírus cresce a cada dia.

A corrida para encontrar um produto que possa proteger contra o novo patógeno envolve mais de 140 grupos em todo o mundo. De acordo com levantamento da Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgado nesta segunda-feira, 22, há 13 candidatas mais avançadas, já em fase de testes clínicos com humanos. Outras 129 estão em etapa pré-clínica.

Para discutir o que significam esses avanços e quais ainda são os desafios para ter um produto pronto e para ele conseguir imunizar a maior parte da população, o Estadão promove nesta quarta-feira, 24, um debate sobre o tema.

Participam o imunologista Jorge Kalil, diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração (Incor), que coordena um dos projetos brasileiros em busca de uma vacina, com Marcia Castro, professora de demografia e chefe do departamento de Saúde Global e População da Universidade Harvard, e com a microbióloga Natalia Pasternak, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. A mediação será da repórter de ciência Giovana Girardi.

A transmissão acontece às 9h30, no Facebook do Estadão. É possível participar da discussão com perguntas enviadas no campo de comentários da rede social.

A entrevista é parte de uma série de transmissões ao vivo sobre temas relacionados à covid-19, que já está em seu terceiro mês.

Os leitores podem acompanhar também o Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema, a cobertura em tempo real e os podcasts.