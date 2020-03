Transmissão ao vivo do ‘Estado’ discute direitos do consumidor durante pandemia

O que fazer se sua viagem for cancelada? E ao presenciar preços abusivos em produtos como máscaras e álcool em gel? O Estado conversa nesta sexta-feira, 20, com o diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez, para tirar dúvidas sobre os direitos do consumidor durante a pandemia do coronavírus. A transmissão, marcada para às 16 horas, será realizada em nossas redes sociais e no Youtube.

