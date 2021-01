Tratamento do câncer não pode esperar a pandemia passar

Em novembro de 2020, o engenheiro de produção Luiz Sant'Anna Júnior, de 25 anos, recebeu a notícia que esperava por mais de um ano e meio: a remissão do câncer. O envelope com o resultado dos exames laboratoriais e de imagem para acompanhar a evolução do linfoma de Hodgkin que o jovem havia identificado em 2019 ficou fechado por cinco dias. Ele tinha planejado um fim de semana na casa de um amigo no interior – após testes de covid e todos os cuidados que puderam tomar –, e não queria que uma notícia possivelmente negativa atrapalhasse as férias. “No dia 30 de novembro eu vi o resultado, e foi muita emoção. Eu e minha mãe nos abraçando, pulando, os cachorros pulando atrás, ligamos para os amigos e a família mais próxima…”, conta ele.

Sant'Anna Júnior estava em tratamento desde o início do ano, após longos meses de exames e consultas para identificar a doença. Quando o novo coronavírus tomou o Brasil com mais intensidade em março – e no Recife (PE), onde ele mora, em abril –, algumas das consultas passaram a ser online, mas o tratamento não foi interrompido. “Eu penso que um paciente que decide não ir (ao tratamento) está se arriscando muito mais do que se for. O risco maior para o paciente não deve ser o medo de contrair o vírus. O medo deve ser que o câncer mata”, afirma. Vale ressaltar que ele teve a doença diagnosticada ainda cedo, em fase 1. Com a experiência do avô materno, que havia morrido da mesma doença em 2018, o jovem estava atento aos sinais para um possível linfoma.

Diferentemente de Sant'Anna Júnior, milhares de brasileiros deixaram de marcar consultas ou exames que poderiam ajudar a identificar tumores desde o começo da pandemia. O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estimava que em 2020 o País teria aproximadamente 625 mil novos casos da doença[1]. No entanto, já nos dois primeiros meses da pandemia, estima-se que entre 50 mil e 90 mil brasileiros tenham deixado de receber o diagnóstico, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO)[2]. “A epidemia do câncer já está anunciada. A pandemia da covid foi uma surpresa”, frisa Marlene Oliveira, presidente do Instituto Lado a Lado Pela Vida.

“Diferentes grupos de pessoas lidaram de formas distintas com a pandemia. E em particular entre os pacientes com câncer houve uma reação inicial de muito medo associado à doença. Muitas pessoas deixaram de fazer exames de detecção”, relata o oncologista Carlos Barrios. “Era um momento em que morriam 700 pessoas por dia na Itália. Eu pensava: se chegar aqui e eu pegar, vou morrer”, conta Sant'Anna Júnior.