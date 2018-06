Três novos casos de Ebola são confirmados em epidemia na República Democrática do Congo

Três novos casos de Ebola foram confirmados pelo governo da República Democrática do Congo (RDC) nesta sexta-feira, 18, em meio a uma nova epidemia do vírus no país. As infecções atingem uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, Mbandaka, na região oeste da RDC. Uma pessoa morreu após contrair a febre hemorrágica, e o número de infectados neste último surto chegou já chega a 17, além de 21 casos prováveis da doença e cinco suspeitos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu não declarar a epidemia uma emergência global, mas disse em comunicado que o risco de o surto se espalhar na RDC era "muito alto". Nove países vizinhos foram alertados pela organização sobre a probabilidade de o surto atingí-los. A OMS não recomendou restrições a viagens ou comércio internacionais.

A epidemia servirá como teste para uma nova vacina experimental do Ebola, que foi usada para combater o surto que atingiu o oeste da África há cerca de cinco anos. Uma campanha de vacinação deve ter início no começo da próxima semana. Cerca de 4 mil doses da vacina já foram entregues ao país, e a expectativa é que mais carregamentos sejam entregues. Agentes de saúde tentam localizar cerca de 500 pessoas que tiveram contato com os infectados no país. A cidade atingida pelo surto, Mbandaka, fica ás margens do rio Congo, uma corredor de intensa circulação de passageiros e mercadorias.

Este é o nono surto do vírus Ebola na região desde 1976, quando a doença foi identificada. Até hoje, a maior parte dos casos atingiu aréas rurais isoladas. Surtos do vírus já atingiram a capital do país, Kinshasa, ao menos duas vezes no passado - ocasiões foi rapidamente controlado. A descoberta do primeiro caso confirmado da doença em uma zona urbana "é uma evolução preocupante, mas agora temos ferramentas melhores do que nunca para combater o Ebola", declarou o diretor-geral da OMS, o médico Tedros Adhanom Ghebreyesus nesta semana.

A epidemia de Ebola mais importante da história foi registrada no oeste da África entre 2013 e 2016, com 11,3 mil mortos em um total de 29 mil casos, a maioria na Guiné, Libéria e Serra Leoa. / Associated Press