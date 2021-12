Troca de xampu pode ser benéfica para o seu cabelo; entenda

No Pergunte ao Especialista desta semana, vamos falar sobre impactos da pandemia nos adolescentes. Tem uma dúvida? Escreva para ana.lourenco@estadao.com ou para o Instagram @bemestarestadao

Leia Também Como alcançar a felicidade, sem positivismo tóxico

É verdade que a troca regular de xampu é boa para o cabelo. Por quê?

Natália Duarte, São Paulo

Responde Cristiano Lucantonio, cabeleireiro

É comum as pessoas dizerem que o cabelo pode “viciar” no xampu depois de um tempo. Mas, na verdade, não é que o cabelo vicia: ele fica saturado. Se você sempre lavar o cabelo com um produto focado em nutrição, por exemplo, chega uma hora que ele já nutriu tudo o que precisava e para de ter balanço, brilho. A hora de trocar o produto vai de cabelo para cabelo, mas você começa a perceber que no mesmo dia que você lava e seca ele fica com um aspecto de sujo. Se perceber essa mudança, troque.

Na lavagem, o xampu abre a cutícula dos fios e sua composição química faz a higienização do couro cabeludo, mas elas ficam abertas por conta do PH do produto – independentemente da sua função (nutrição, detox). E o condicionador serve, muito mais do que desembaraçar os fios, para fechar a cutícula do cabelo, porque quando selada, ele desembaraça mais fácil.

É bom lembrar que isso também serve para máscaras capilares. O ideal é passar o xampu, deixar a máscara agir, enxaguar e passar o condicionador em seguida. Caso você não o faça, a hidratação pode ser perdida em até 80%. Em relação à hidratação é preciso fazer com pausas de, no mínimo, 15 dias. Mais que isso, o cabelo também pode ficar saturado.

Antes de comprar os produtos, avalie a oleosidade da sua raiz e espessura dos seus fios. Um xampu muito hidratante, por exemplo, pode deixar a raiz ainda mais oleosa. Assim, para cabelos finos, o detox é uma boa opção.