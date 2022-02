Troca virtual: sete newsletters para você assinar

Levantar, fazer um bom café, conferir os e-mails e se sentir completamente informada. Se essa é sua rotina, provavelmente você faz parte do clube dos assinantes de newsletters, espécie de boletins informativos enviados de maneira recorrente para uma lista de assinantes cadastrados.

Como o próprio nome diz, o conteúdo traz o lado “news”, que vem no formato de uma curadoria de notícias e conteúdos online ou produtos, assim como o lado “letter”, que promove a comunicação direta com os assinantes. Claro que também existem os boletins diários de grandes empresas, como o próprio Pílula do Estadão, que traz doses diárias dos principais destaques do noticiário. Mas, para além desse formato, o estilo permite essa conversa entre o criador e os leitores, numa espécie de troca de cartas.

Leia Também Estamos voltando ao ciclo do sono segmentado?

Dessa maneira, um email se transforma em algo que flerta com a rede social e satisfaz a todos, de quem pegou o início da internet à Geração Z (nascidos entre a segunda metade dos anos 1990 até o início do ano de 2010), que costumam sofrer de Fomo (Fear Of Missing Out – medo de estar perdendo algo, em tradução livre). Grátis ou com assinatura paga, as newsletters oferecem um jeito diferente de se informar sem ter de vasculhar as tantas e tantas informações que circulam na internet.

Se você escolher bem, o conteúdo que faz diferença na sua vida pode chegar filtrado, selecionado para você, junto com as dicas do autor da sua confiança. Que não fala de si mesmo, mas te inclui na conversa. Confira abaixo algumas sugestões:

Chicas&dicas

A cada 15 dias, Paula Medeiros traz textos autorais e algumas dicas de livros, séries ou lugares de São Paulo. “Criei a newsletter há alguns anos, em busca de um espaço mais calmo na internet. Muita coisa mudou de lá para cá, mas a essência continua a mesma: boas trocas”, conta Paula em sua página da internet, chicasedicas.com.

Luciano Braga

Todo último dia do mês, desde 2016, o publicitário Luciano Braga envia um email com “devaneios pessoais e crônicas da vida moderna”, conforme ele mesmo descreve. O espaço é ótimo para iniciar debates sobre comunicação e impacto social, saber de novidades e ter inspirações – cadastro em lucianobraga.cc.

Capitu

O conteúdo escrito por Carla Miranda, editora de Inovação do Estadão, também é aberto para não assinantes do jornal. O espaço debate determinado tema com texto e seleção de links toda quarta-feira à noite. “A newsletter foi pensada para ser lida no momento de pausa das atribuições do dia. E, em se tratando do público principal, formado por mulheres, esse break muitas vezes é à noite, dada a realidade de acúmulo de jornadas que as mulheres ainda têm”, conta Carla. Saúde mental, feminismo, empreendedorismo e cuidado pessoal são alguns dos temas explorados. É possível se cadastrar em meu.estadao.com.br/newsletter/capitu.

Descomprimindo

A jornalista Betina Neves divide quinzenalmente suas reflexões com os assinantes. Os temas são variados, sempre ligados, de algum modo, à sua vivência pessoal. Na edição mais recente, ela falou sobre “déficit de natureza” e a importância de passarmos tempo fora das telas. Em sua pequena biografia, colocada no fim de todo email, Betina afirma: “Acredito que, para criar mais harmonia neste mundo, a gente precisa se sustentar de dentro pra fora”. Por isso, a curadoria do e-mail inclui desde terapias, livros e documentários até lugares e inspirações. Veja em bit.ly/Descomprimindo.

https://mailchi.mp/4f23581dcbe5/descomprimindo

Tá todo mundo tentando

Já teve a sensação de estar sozinha em uma situação? A escritora Gaía Passarelli faz questão de aparecer todas as sextas-feiras no seu email para te mostrar que não é bem assim – registro em gaiapassarelli.substack.com. O texto já começa com uma indicação de trilha sonora para ser acompanhada durante a leitura. Logo vem a crônica que mostra que estamos todos tentando lidar com os problemas da cidade, do coração, dos amigos ou do trabalho. Além disso, ela faz uma seleção de cursos, podcasts, livros, filmes e muito mais.

Flows Magazine

Flow State

Ao mesmo tempo em que a jornalista Luciana Andrade utiliza sua newsletter como uma espécie de diário semanal, contando suas reflexões bem humoradas, novos vícios e dúvidas, ela indica links de temas variados, inclui imagens positivas para começar a sexta-feira com bom humor e compartilha outras dicas que experimentou ao longo da semana. Inscreva-se em flowsmagazine.substack.com. Apesar de ser em inglês (cadastro em flowstate.fm ), o objetivo dessa newsletter não é te fazer ler, mas sim escutar – e talvez produzir. O nome vem do conceito da psicologia chamado “estado de flow”, que descreve um momento de absoluta concentração mental. Assim, a newsletter oferece diariamente, com exceção das terças-feiras, recomendações de artistas para ouvir enquanto se trabalha e, assim, alcançar um patamar de produtividade intensa. Há também planos de assinatura pagos, que incluem a edição de terça e playlists personalizadas.