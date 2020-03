Trump diz que epidemia pode terminar em julho nos EUA e pede que americanos evitem reuniões

LEIA TAMBÉM > Pessoas não diagnosticadas com novo coronavírus são as maiores responsáveis por disseminar epidemia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 16, que a pandemia do novo coronavírus que matou milhares de pessoas no mundo pode terminar em julho nos Estados Unidos.

"Portanto, parece-me que, se fizermos um bom trabalho ... as pessoas estão falando sobre julho, agosto, algo assim", disse Trump a repórteres na Casa Branca quando questionado sobre quanto tempo o surto poderia durar.

Trump, que disse que os Estados Unidos "podem estar" entrando em recessão por causa do vírus e pediu aos americanos que restrinjam as reuniões a grupos de menos de dez pessoas quando socializarem fora ou dentro de casa para evitar a propagação do novo coronavírus.

"Meu governo recomenda que todos os americanos, incluindo os mais jovens e os mais saudáveis, evitem se reunir em grupos de mais de dez pessoas", disse o presidente. /COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS