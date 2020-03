Trump suspende voos entre Europa e EUA para frear avanço do coronavírus

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 11, a suspensão de todos os voos da Europa com destino ao território americano. A medida tem por objetivo frear o avanço do coronavírus. A suspensão vale a partir desta sexta-feira, 13, e se estenderá por ao menos 30 dias.

"Para evitar que ingressem novos casos em nosso país, suspenderei todas as viagens da Europa aos Estados Unidos nos próximos 30 dias", disse Trump em um pronunciamento oficial na Casa Branca.

O presidente culpou a União Europeia por não ter atuado suficientemente rápido para combater o vírus e afirmou que os focos de infecção americanos foram "plantados" por viajantes europeus. Trump indicou que as restrições não se aplicarão ao Reino Unido, e que os Estados Unidos monitoram a situação para avaliar se as viagens poderão ser retomadas antes do previsto.