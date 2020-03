Turistas retidos no Marrocos embarcam de volta ao Brasil

LEIA TAMBÉM > Mais de 200 brasileiros serão repatriados do Marrocos

BRASÍLIA - O grupo de brasileiros retidos no Marrocos por causa da pandemia do novo coronavírus conseguiu embarcar de volta ao Brasil, informou neste sábado, dia 20, o Itamaraty.

Os turistas retornaram em voo fretado da Latam encomendado pela Record TV. A emissora gravava uma telenovela no país e tinha uma equipe de funcionários para repatriar. Ao todo, a previsão era de 203 brasileiros.

"Continuamos trabalhando para ajudar todos os brasileiros retidos em todos os lugares a retornarem", escreveu nas redes sociais o chanceler Ernesto Araújo.

Autoridades do governo federal, dos ministérios das Relações Exteriores, do Turismo e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) trabalham para conseguir aval de países estrangeiros para remover brasileiros de Portugal e Peru, onde há situação mais dramática com turistas acampados na frente dos consulados e aeroportos, além do México, Equador, Austrália e Cabo Verde, entre outros.