Um benefício da pandemia: a expansão da telemedicina

Jane E. Brody, The New York Times

Mesmo se nada de bom para o sistema de saúde surgir da crise do novo coronavírus, um desdobramento - a incorporação da telemedicina na rotina de assistência médica - promete ser transformador. Usando a tecnologia que já existe e dispositivos que a maioria das pessoas tem em casa, a prática médica pela internet pode resultar em diagnósticos e tratamentos mais rápidos, aumentando a eficiência dos cuidados e diminuindo o stress do paciente.

Sem ter que ir a um consultório médico ou a uma clínica, os pacientes podem ter muitas doenças “examinadas” com a ajuda de um computador, um tablet ou um smartphone por um profissional de saúde e ter um tratamento prescrito conforme necessário. Para pacientes como eu, que não retornam aos consultórios médicos que me fazem esperar muito além do horário agendado, ser capaz de "consultar" o médico em minha casa com mais frequência e no horário combinado será mais do que suficiente para incentivar a “ida ao médico” por telemedicina quando for possível.

Uma consulta por telemedicina é como ter uma videoconferência com o médico, com a tecnologia melhorando os cuidados de saúde, mesmo de maneiras que ninguém ainda pensou, disse-me Angela Fusaro, fundadora da Physician 360, uma empresa de telemedicina.

Emil Baccash, um geriatra do Brooklyn, que estabeleceu o acesso remoto aos pacientes quando a covid-19 atingiu a cidade, disse “A telemedicina será definitivamente parte do futuro da medicina.” Baccash é meu médico pessoal e durante uma consulta por telemedicina recente, enquanto estava sentada em frente ao meu computador em casa, ele diagnosticou uma provável lesão no manguito rotador que tem me feito sentir dor no braço direito em diferentes posições. Embora uma ressonância magnética fosse provavelmente necessária para confirmar com exatidão meu problema, até que a ameaça do novo coronavírus diminua e eu possa fazer o exame com segurança, exercícios de fisioterapia, também disponíveis por telemedicina, podem aliviá-lo.

Há quase dois meses, à medida que o coronavírus devastava comunidades de todos os tamanhos em todo o país, a maioria dos pacientes não conseguiu ou não quis ir a uma consulta médica pessoalmente. Mesmo que alguém possa ir ao consultório médico ou a uma clínica com segurança, quem quer sentar em uma sala de espera onde você ou outro paciente possa transmitir a infecção? Porém, com uma conexão à Internet por meio de um computador, um tablet ou um smartphone, os pacientes podem mostrar com segurança várias partes do corpo a um profissional de saúde que pode recomendar o tratamento ou solicitar um teste ou prescrição que pode ser entregue na casa do paciente pela farmácia mais próxima. .

"A telemedicina não substitui ver e fazer o exame físico de um paciente", disse Baccash, que ainda faz ligações quando necessário. "Mas há alguns pacientes, principalmente idosos, que não conseguem sair de casa. Posso conversar com eles e analisar o problema deles no meu computador, tirar uma foto, digamos, de uma infecção na perna e inseri-la diretamente no prontuário médico. Se for necessário fazer um exame de sangue, posso pedir a um técnico de laboratório que vá a sua casa.” Até os raios X podem ser feitos em casa com uma máquina portátil que pode enviar as imagens digitalmente, disse ele.

"Aprendemos na faculdade de medicina que fazer um histórico médico fornece 90% das informações necessárias, e os 10% restantes são provenientes do exame físico", disse Baccash. "Se você conversar com os pacientes por tempo suficiente, eles lhe dirão o que há de errado com eles, e é por isso que a telemedicina pode ser tão útil - obtemos a maioria das informações de que precisamos conversando e ouvindo os pacientes. E os pacientes estão mais relaxados e sentem menos pressa para ir embora quando estão em suas próprias casas.”

Ele acrescentou que, com uma consulta por telemedicina, o médico poderá avaliar as condições de vida de um paciente e determinar como ele ajuda ou dificulta o problema de saúde do paciente. Por exemplo, para aqueles que acordam durante a noite, talvez várias vezes, existe uma pista de obstáculos entre o quarto e o banheiro que pode significar um acidente esperando para acontecer? Quão seguro é o banheiro para pacientes com problemas físicos?

A telemedicina também pode fornecer acesso médico fácil a pacientes que vivem em comunidades rurais a muitos quilômetros de distância de um bom atendimento de saúde. Para muitos problemas de saúde comuns ou cuidados de acompanhamento, pode não ser necessária uma visita médica em consultório. Os pacientes podem ser vistos durante uma consulta por telemedicina por um enfermeiro ou um médico assistente.

Mesmo em áreas onde as pessoas não têm boas conexões de banda larga, poderiam ser determinados estabelecimentos locais que permitam que os pacientes se conectem com especialistas apropriados, talvez a milhares de quilômetros de distância.

“Antes da covid-19", disse Angela, "a telemedicina parecia um luxo, mas agora as pessoas pensam que uma experiência de assistência médica baseada em tecnologia se tornará o novo normal". Mesmo com empresas de prestação de serviços como a dela, obter assistência por telemedicina pode ser atrativo para alguém com seguro de saúde que prefere evitar o tempo e as despesas envolvidos em ir ao consultório médico ou à clínica de urgência e pagar um valor dedutível, sugeriu ela.

Para os muitos milhões de pacientes com condições crônicas de saúde, um recurso inestimável da telemedicina pode resultar do uso de sensores corporais, por meio dos quais mudanças potencialmente graves no estado de saúde de um paciente podem ser monitoradas remotamente. E como um grupo de especialistas em desordens neurológicas crônicas recentemente apontou na JAMA Neurology, "as opções de monitoramento remoto, oferecendo informações confiáveis sobre questões que são mais importantes para os pacientes, capacitarão os médicos a fornecer aconselhamento personalizado aos pacientes por videoconferência".

Em estudos com pacientes infectados pelo vírus da hepatite C, que causam danos ao fígado, por exemplo, as respostas ao tratamento fornecidas por videoconferência foram tão boas ou melhores do que entre os pacientes que receberam tratamento pessoalmente, relataram pesquisadores que estudam doenças hepáticas crônicas.

Por enquanto, pelo menos, a crise da covid-19 tornou a prestação de assistência por telemedicina reembolsável, independente do problema de saúde, por meio do Medicare e pela maioria das seguradoras complementares. Também diminuiu os requisitos anteriores de que o paciente e o profissional de saúde devam estar no mesmo estado, permitindo que um especialista, por exemplo, em Nova York seja reembolsado por consultar um paciente em Vermont por telemedicina. Para o benefício de todos nós, médicos e pacientes, esperamos que essas novas regras durem mais do que o período da pandemia.

Baccash disse que suspeita fortemente que "quando o vírus desaparecer, alguns pacientes que usaram telemedicina vão preferir este tipo de consulta a comparecer ao consultório médico". No entanto, não importa quão detalhadas sejam as teleconsultas, ele enfatizou: "Não há substituto para ver um paciente e examiná-lo fisicamente. Caso contrário, você pode perder muito. Exemplos que ele deu incluem um nódulo na mama, um sopro no coração ou uma massa no abdômen.

"Cedo ou tarde, temos que examinar os pacientes pessoalmente", disse ele. "A maioria de nós quer ver os pacientes pelo menos uma vez por ano, com mais frequência - a cada quatro meses, mais ou menos - se eles tiverem uma doença crônica." / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA

