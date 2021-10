Uma das grandes descobertas da ciência

Apenas a falta de uma vacina fez parar o planeta. O que mostra como o desenvolvimento dessa tecnologia ao longo de décadas não apenas vem salvando vidas como também garante uma certa estabilidade social em toda a Terra. As estimativas mostram que, assim como ocorria até o século 17, sem elas, haveria uma pandemia constante assolando a humanidade. No caso específico do Brasil, o plano nacional de imunização, que principalmente desde os anos 1970 ganha cada vez mais corpo tanto para crianças quanto para adultos, virou uma referência mundial. E nem mesmo os movimentos antivacina conseguiram um número tão grande de adeptos quanto em outras partes do mundo. Apesar de todo o avanço, e do desenvolvimento tecnológico ultrarrápido durante a pandemia, a vacina vem se tornado vítima de seu próprio sucesso. Nos últimos anos, várias doenças, até certo ponto controladas, começaram a recrudescer por causa da queda nas taxas de vacinação.