Urologista explica problemas renais associados ao novo coronavírus em live do ‘Estadão’

Especialistas americanos estimam que entre 20 e 40% dos pacientes internados em UTI em decorrência da covid-19 sofrem de falência renal e precisam de diálises de emergência.

Leia Também AO VIVO - Acompanhe as notícias do coronavírus em tempo real

Para explicar os efeitos do novo coronavírus nos rins, o Estadão entrevista nesta quarta-feira, 24, Flávio Iizuka, urologista nos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês e pesquisador pela Universidade de São Paulo (USP). A transmissão acontece às 16h, no Facebook do Estadão.

É possível participar da discussão com perguntas enviadas pelos comentários da transmissão e também previamente por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavírus, espaço no Facebook para troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

Todos os dias, o Estadão realiza uma transmissão ao vivo sobre assuntos relevantes relacionados ao novo coronavírus. Durante a pandemia, o jornal disponibilizou seus principais conteúdos gratuitamente aos leitores que não são assinantes.

Os leitores podem acompanhar também o Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema, a cobertura em tempo real e os podcasts.