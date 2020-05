Uso obrigatório de máscara começa a valer em São Paulo nesta quinta-feira; Veja as regras

O decreto que torna obrigatório o uso de máscaras em todos os locais públicos do Estado de São Paulo passa a valer a partir desta quinta-feira, 7. A medida do governador João Doria (PSDB) foi publicada no Diário Oficial do Estado e prevê multa que vai de R$ 276 a R$ 276 mil para quem descumprir a regra, além de um a quatro anos de detenção.

As máscaras devem ser usadas nos espaços de acesso aberto ao público, como:

Estabelecimentos que executem atividades essenciais;

Repartições públicas estaduais;

O decreto não se aplica a ocupantes de carros particulares

Também devem utilizar o utensílio:

consumidores;

fornecedores;

clientes;

empregados;

colaboradores;

agentes públicos;

prestadores de serviço

A fiscalização pelo não cumprimento da regra, entretanto, ficará a cargo de cada uma das 645 prefeituras do Estado, que vão determinar, em cada município, como fiscalizar e punir ao descumprimento das regras. As cidades terão de editar decretos complementares.

Na Capital, por exemplo, os estabelecimentos comerciais abertos ao público em geral deverão condicionar o uso de máscara para o ingresso e a permanência de seus consumidores. O uso de máscara na cidade será fiscalizada pelos agentes sanitários estaduais e pela Polícia Militar.