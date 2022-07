Vacina da covid-19 atrasa a menstruação? Entenda

Um estudo com mais de 35 mil participantes – mulheres e pessoas transgênero – indicou que 42% das mulheres apresentou um aumento do fluxo menstrual nas duas semanas seguintes à vacinação contra a covid-19. A pesquisa, além disso, descreve pela primeira vez a aparição de sangramento espontâneo em um alto número de pessoas que não tinham menstruação - por estarem na menopausa ou por fazerem algum tratamento hormonal contraceptivo para mudança de gênero – após a aplicação de imunizante.

As conclusões do estudo, publicadas na sexta-feira, 15, na revista Science Advances, confirmam um efeito secundário que vinha sendo alertado por mulheres e ignorado até então. Os dados da pesquisa mostram, contudo, que as alterações são temporárias e estão associadas a determinados fatores desencadeantes, como a idade, efeitos secundários sistêmicos associados à vacina (febre ou fadiga), ou o histórico de gravidez e partos, entre outros.

"As pessoas que menstruam, e as que antes menstruavam, começaram a comentar que tinham um sangramento inesperado, depois que era administrada a vacina, no início de 2021", indicaram as responsáveis pelo estudo, Katharine Lee, da Universidade de Tulane; e Kathryn Clancy, da Universidade de Illinois Urbana-Champaign. As participantes haviam sido vacinadas com produtos da Pfizer, Janssen, AstraZeneca, entre outras marcadas usadas no exterior.

Uma das pesquisadoras chegou até a compartilhar a própria experiência no Twitter em fevereiro do ano passado. Kathryn relatou, após tomar a 1ª dose, que sua menstruação havia chegado aproximadamente um dia mais cedo e estava "jorrando como quando ela estava em seus 20 anos de novo". Várias outras mulheres responderam.

A colleague told me she has heard from others that their periods were heavy post-vax. I'm curious whether other menstruators have noticed changes too? I'm a week and a half out from dose 1 of Moderna, got my period maybe a day or so early, and am gushing like I'm in my 20s again. — Dr. Kate Clancy ️‍ (@KateClancy) February 24, 2021

Nos testes clínicos das vacinas, não se perguntava sobre os ciclos menstruais ou hemorragias, por isso, o efeito secundário acabou sendo ignorado ou descartado, apesar de alguns imunizantes, como os contra a febre tifóide, a hepatite B, entre outros, possam alterar o fluxo menstrual. As pesquisadoras só incluíram dados de pessoas que não tinham sofrido a covid-19, pois a doença pode provocar mudanças no fluxo menstrual.

Além disso, foram excluídas as pessoas de 45 a 55 anos, para evitar que os resultados fossem confundidos com a menopausa ou mudanças prévias. Das entrevistadas, 42,1% disseram que tiveram fluxo menstrual mais abundante nas semanas após a vacinação; 43,6% indicaram que não houve alteração; e 14,3% apontaram que não tiveram mudança ou menos sangramento do que o habitual.

O estudo detectou possíveis associações com antecedentes reprodutivos, estado hormonal, demografia e mudanças na menstruação de uma pessoa após a vacinação. Por exemplo: mulheres que tinham passado por uma gravidez eram mais propensas a informar sobre sangramento mais abundante após a inoculação da vacina, com leve aumento entre as que não tinham dado a luz.

Embora as alterações menstruais não sejam inusuais ou perigosas,as mudanças inesperadas podem sem motivo de preocupação."O sangramento intermitente inesperado é um dos primeiros sinais de alguns cânceres nas pessoas pós-menopáusicas e nas que utilizam hormônios de afirmação de gênero", explicou Katharine Lee.

Ela alerta, porém, que o estudo não compara os resultados com um grupo controle de pessoas que não se vacinaram. É possível que mulheres que observaram alterações em seus ciclos menstruais após a vacinação fossem mais propensas a responder aos questionários. Apesar disso, os resultados são coerentes com estudos menores que identificaram alterações nos ciclos menstruais sob critérios mais rígidos de acompanhamento científico.

E por que essas mudanças ocorrem?

Algum nível de variação na menstruação – o número de dias que você sangra, a intensidade do seu fluxo e a duração do seu ciclo – é normal. “Nossos ciclos menstruais não são relógios perfeitos”, disse ao jornal americano The New York Times Alison Edelman, professora de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade de Saúde e Ciência de Oregon (EUA). Ela também estudou o efeito das vacinas covid-19 na menstruação.

É possível que, quando as vacinas ativam o sistema imunológico, também de alguma forma desencadeiem efeitos secundários no endométrio, segundo Alison. O endométrio reveste o útero e é expelido pelo corpo da mulher durante a menstruação.

Em sua pesquisa, a pesquisadora de Oregon descobriu que a menstruação de algumas mulheres vinha um ou dois dias depois do normal ao serem vacinadas contra a covid-19. As mudanças, conforme os resultados de seus estudos, foram temporárias, com volta ao padrão após um ou dois ciclos.

Se houver mudança significativa no intervalo do ciclo menstrual ou no sangramento, é válida uma análise para aprofundada para entender as causas. Alterações mais sutis, entretanto, devem ser consideradas normais.

As autoras do estudo publicado na Science Advances reafirmam ainda que a vacinação é uma das melhores formas de prevenir a covid-19, a internação e a morte pela doença. A percepção de que a vacina estava associada a mudanças no fluxo menstrual chegou a motivar o espalhamento de desinformação que apontava elo entre o imunizante anticovid e infertilidade - o que não foi confirmado pelos estudos. /COM THE NEW YORK TIMES E AGÊNCIA EFE