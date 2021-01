Vacina da Johnson & Johnson, de dose única, apresenta eficácia de 66% contra covid-19

A vacina da Johnson & Johnson contra a covid-19, com apenas uma dose, apresentou uma eficácia de 66% segundo a empresa anunciou nesta sexta-feira, 29. O índice é menor que de outras fabricantes, mas uma única injeção pode ajudar a imunizar mais pessoas em menos tempo. Para casos com sintomas mais graves, ela tem uma eficácia de 85%. Os testes foram realizados nos Estados Unidos e em outros sete países.

Segundo a J&J, houve alguma variação geográfica. A vacina funcionou melhor nos EUA, com 72% de eficácia contra covid-19 de moderado a grave, em comparação com 57% na África do Sul, onde teve de lidar contra um vírus mutante mais fácil de espalhar. "Jogar com uma dose certamente valeu a pena", disse o Dr. Mathai Mammen, chefe de pesquisa global da unidade Farmacêutica Janssen da J&J, à agencia Associated Press.

Leia Também Diretor de hospital do Rio é exonerado após perda de 720 doses de Coronavac

Com as vacinações tendo um início difícil em todo o mundo, os especialistas contavam com uma vacina de dose única que aumentaria os escassos suprimentos e evitaria o pesadelo logístico de fazer as pessoas voltarem para receber reforços. Mas com algumas outras vacinas concorrentes que mostraram ser 95% eficazes após duas doses, a questão é se um pouco menos proteção é uma troca aceitável para obter mais vacinas rapidamente.

A empresa disse que dentro de uma semana entrará com um pedido de uso emergencial nos EUA e depois no exterior. Ela espera fornecer 100 milhões de doses aos Estados Unidos até junho, e espera ter algumas prontas para embarcar assim que as autoridades derem o sinal verde.

Estas são as conclusões preliminares de um estudo com 44.000 voluntários que ainda não foi concluído. Os pesquisadores rastrearam doenças começando 28 dias após a vacinação - mais ou menos na época em que, se os participantes estivessem recebendo uma variedade de duas doses, eles precisariam de outra injeção.

Depois do dia 28, ninguém que foi vacinado precisou de hospitalização ou morreu, independentemente de ter sido exposto a "covid regular ou a essas variantes particularmente desagradáveis", disse Mammen. Quando os vacinados foram infectados, eles tiveram uma doença mais branda.

Derrotar o flagelo que matou mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo exigirá a vacinação de bilhões, e as vacinas que estão sendo lançadas em diferentes países até agora requerem duas doses com algumas semanas de intervalo para proteção total. Os primeiros dados são confusos sobre exatamente como todos os diferentes tipos funcionam, mas as vacinas feitas pela Pfizer e Moderna parecem ter cerca de 95% de proteção após a segunda dose.

Em meio à escassez de imunizantes, alguns países aconselharam o adiamento da segunda dose de certas vacinas com poucos dados sobre como isso afetaria a proteção. Todas as vacinas de covid-19 treinam o corpo para reconhecer o novo coronavírus, geralmente detectando a proteína spike que o envolve. Mas elas são feitas de maneiras muito diferentes.

A injeção de J&J usa um vírus do resfriado como um cavalo de Tróia para transportar o gene spike para o corpo, onde as células fazem cópias inofensivas da proteína para preparar o sistema imunológico caso o vírus real apareça. A AstraZeneca fabrica uma vacina contra o vírus do resfriado semelhante que requer duas doses.

Tanto a vacina da AstraZeneca quanto da J&J podem ser armazenadas em uma geladeira, tornando-as mais fáceis de enviar e usar em países em desenvolvimento do que as congeladas de baixíssima temperatura feitas pela Pfizer e Moderna. Não está claro o quão bem a versão AstraZeneca, sendo usada na Grã-Bretanha e em vários outros países, funciona.

Testes na Grã-Bretanha, África do Sul e Brasil sugeriram que duas doses têm cerca de 70% de eficácia, embora haja dúvidas sobre a quantidade de proteção que os idosos recebem. Um estudo em andamento nos EUA pode fornecer mais informações. A J&J disse que sua vacina funciona consistentemente em uma ampla gama de pessoas: um terço dos participantes tinha mais de 60 anos e mais de 40% tinham outras doenças que os colocavam em risco maior de covid-19 grave, incluindo obesidade, diabetes e HIV.

A J&J disse que a vacina é segura, com reações semelhantes a outras injeções de covid-19, como a febre que ocorre quando o sistema imunológico é acelerado. Embora tenha divulgado poucos detalhes, a empresa disse que não houve reações alérgicas graves. Mas, ocasionalmente, outras vacinas de covid-19 desencadeiam tais reações, que podem ser revertidas se prontamente tratadas - e as autoridades alertaram as pessoas para ficarem atentas, independentemente do tipo de vacina usado.

Os resultados provisórios de sexta-feira vêm na esteira de outra vacina em teste final. A Novavax informou esta semana que sua vacina é 89% eficaz em um estudo no Reino Unido e que também parece funcionar - embora não tão bem - contra novas versões mutantes do vírus que circulam na Grã-Bretanha e na África do Sul. Um estudo maior nos EUA e no México ainda está recrutando voluntários.