Vacina da Pfizer contra a covid é 100% eficaz em adolescentes de 12 a 15 anos, diz empresa

CHICAGO - A Pfizer Inc e a BioNTech SE disseram nesta quarta-feira, 31, que sua vacina contra a covid-19 é segura, eficaz e produziu respostas robustas de anticorpos em adolescentes de 12 a 15 anos. Isso abre caminho para que as empresas busquem autorização dos Estados Unidos para uso emergencial do imunizante nessas faixas etárias daqui algumas semanas.

Leia Também Pfizer inicia ensaio clínico de medicamento oral contra a covid-19

No ensaio envolvendo 2.260 adolescentes de 12 a 15 anos, houve 18 casos de covid-19 no grupo que recebeu a injeção de placebo e nenhum no grupo que recebeu a vacina, resultando em 100% de eficácia na prevenção da doença, informaram as empresas em um comunicado.

A Pfizer espera que a vacinação do grupo possa começar antes de setembro, momento em que inicia o próximo ano letivo no hemisfério norte, disse Albert Bourla, presidente e executivo-chefe da empresa.

A vacina já está autorizada para uso em pessoas a partir dos 16 anos. O novo estudo oferece a primeira evidência de como a vacina funcionará em adolescentes em idade escolar.

O imunizante foi bem tolerado, com efeitos colaterais semelhantes aos observados entre aqueles com idade entre 16 e 25 anos no teste de adultos. Os efeitos colaterais para o grupo mais jovem não foram listados, mas no ensaio em adultos esses efeitos geralmente foram leves a moderados e incluíram dor no local da injeção, dores de cabeça, febre e fadiga.

As empresas também estudaram um subconjunto de adolescentes para medir o nível de anticorpos neutralizantes de vírus um mês após a segunda dose e descobriram que era comparável aos participantes do estudo com idades entre 16 e 25 anos no ensaio principal em adultos.

Bourla disse que a empresa planeja buscar nas próximas semanas autorização de emergência da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA e de outros reguladores ao redor do mundo, com a esperança de começar a vacinar essa faixa etária antes do início do próximo ano letivo do hemisfério norte, em setembro.

Na semana passada, as empresas começaram os testes com crianças entre seis meses e 11 anos de idade. Esse é um passo crucial para obter permissão de agências reguladoras para começar a vacinar menores de idade e controlar a pandemia./REUTERS