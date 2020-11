Vacina de Oxford: laboratório admite fazer testes adicionais contra covid-19 após erro nas dosagens

RIO - O diretor executivo do laboratório britânico AstraZeneca, Pascal Soriot, afirmou nesta quinta-feira, 26, que será necessário ampliar o estudo da vacina contra a covid-19, depois dos questionamentos levantados sobre o grau de proteção que pode oferecer contra o novo coronavírus. O imunizante é desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford, do Reino Unido.

O laboratório admitiu na véspera que a dosagem que apresentou a maior eficácia (de 90%) foi ministrada por erro. Nunca se pretendeu testar um regime de uma dose e meia da vacina. O grupo que apresentou o melhor percentual de eficácia era bem menor do que o outro e não teve a participação de idosos, o que poderia distorcer os resultados.

“Agora que encontramos o que parece ser uma maior eficácia, temos de validar essa descoberta” afirmou Pascal Soriot em entrevista à Bloomberg. “Por isso, necessitamos de um estudo adicional.” Ao jornal americano The New York Times, o executivo da AstraZeneca responsável por grande parte da pesquisa e desenvolvimento do laboratório, Menelas Pangalos, afirmou que a empresa prepara nova análise clínica global, comparando os dois regimes (de uma dose e meia, e de duas doses). O número de participantes não foi definido ainda, mas será na casa dos milhares.

Na segunda-feira, 23, AstraZeneca e Oxford anunciaram, em comunicado conjunto, que a vacina em desenvolvimento alcançou eficácia de até 90%. Segundo os pesquisadores, diferente de outros imunizantes, este pode ser armazenado na geladeira, o que é um fator importante para a logística de distribuição e armazenamento especialmente em países como o Brasil.

Nos testes, a vacina de Oxford foi administrada de duas formas diferentes: na primeira delas, os voluntários receberam metade de uma dose e, um mês depois, uma dose completa. Nesse grupo de voluntários (menos de 2,8 mil), a eficácia foi de 90%. Já no segundo grupo, que recebeu duas doses completas da vacina, a eficácia foi reduzida a 62%. Esses dois resultados permitiram obter eficácia média de 70%. Essas conclusões foram possíveis a partir dos testes de fase 3 - a última etapa dos estudos - realizados na Inglaterra e no Brasil.

Ao longo da semana, porém, houve questionamentos sobre a aplicação de meia dose em parte dos voluntários e os responsáveis pela pesquisa admitiram que foi um erro do estudo. Segundo o The New York Times, cientistas e pesquisadores da indústria farmacêutica dizem que o erro e outras irregularidades e omissões na forma como a AstraZeneca inicialmente divulgou os dados diminuem a credibilidade dos resultados. Foi, por exemplo, o chefe da iniciativa federal de vacinação dos EUA, não a AstraZeneca, que revelou que os resultados mais promissores da vacina não incluíam dados dos voluntários idosos, grupo de risco para a covid-19.

Acordo nacional

O Brasil tem um acordo com o laboratório britânico AstraZeneca, que foi mudado na última hora antes da assinatura, e contou com a intermediação do governo do Reino Unido. Inicialmente, a previsão era de que as 100,4 milhões de doses previstas para o País começassem a chegar ainda no fim deste ano ao Brasil, mas, temendo não cumprir prazos, a farmacêutica britânica estendeu até janeiro seu compromisso de entrega do primeiro lote, segundo uma fonte.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) terá total acesso à tecnologia ao final do contrato, o que dará à Fiocruz autonomia para produzir a vacina sem estar mais vinculada à Astrazeneca. Segundo a Fiocruz, a Fundação terá capacidade de produzir mais 110 milhões de doses por conta própria ao longo do segundo semestre do ano que vem