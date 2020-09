'Vacina deve ser obrigatória para todos os brasileiros', diz Doria sobre declaração de Bolsonaro

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou a fala do presidente Jair Bolsonaro, que disse que "ninguém pode obrigar ninguém" a tomar da vacina contra a covid-19. "Quero respeitosamente discordar dessa posição. Ao meu ver, a vacina deveria sim ser obrigatória para todos os brasileiros. A vacina tem que ser uma decisão pessoal de cada um, mas uma obrigação, uma determinação do Estado.". E complementou: "entendo que essa manifestação do presidente Jair Bolsonaro possa ser revista. Penso que posição da saúde deva ser aquela que prevalece sobre posições de ordem ideológica."

Na noite de segunda-feira, Bolsonaro foi abordado por uma mulher que pediu ao governo a proibição da vacina contra a covid-19 por considerá-la "perigosa" dado o tempo que deve levar para que o imunizante fique pronta. Para a apoiadora, "em menos de 14 anos, ninguém pode colocar uma vacina no mercado" e a solução seria proibi-la. "Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina", respondeu Bolsonaro na ocasião. A mesma frase foi usada pela Secom ao divulgar a postagem nas redes sociais.

O Governo do Brasil investiu bilhões de reais para salvar vidas e preservar empregos. Estabeleceu parceria e investirá na produção de vacina. Recursos para estados e municípios, saúde, economia, TUDO será feito, mas impor obrigações definitivamente não está nos planos. pic.twitter.com/CpaTqK620v — SecomVc (@secomvc) September 1, 2020

Em fevereiro, no entanto, o próprio presidente sancionou lei que permite a vacinação compulsória como forma de enfrentar a pandemia da covid-19. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) também determina ser “obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias”.

Epicentro da covid-19 no País, São Paulo registra nesta quarta-feira, 2, 30.673 mortes e 826.331 casos confirmados. O Estado apresentou uma redução de 14% no número de mortes por covid-19 em agosto em comparação ao mês de julho, conforme anunciou o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn. “É o primeiro mês com registro de queda desde o início da pandemia”, destacou. “E os dados de hoje mantêm essa tendência.”

Projeções feitas pelo Centro de Contigência contra a Covid-19 apontam que o Estado de São Paulo pode ter até 1 milhão de casos e até 38 mil mortes pela doença até o dia 15 de setembro.