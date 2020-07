Vacinação contra sarampo tem campanha especial a partir desta quarta-feira em São Paulo

Saiba Mais

SÃO PAULO - A Secretaria da Saúde de São Paulo inicia nesta quarta-feira, 15, a Campanha especial contra o sarampo. As doses estarão disponíveis em todos os postos de vacinação do Estado de São Paulo, até o dia 31 de agosto.

O grupo que deverá ser vacinado é formado por pessoas que ainda não foram imunizadas ou estão com o esquema incompleto, dentro da faixa etária entre 1 a 29 anos. A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e caxumba.

Os bebês com seis meses ou mais também devem receber a chamada “dose zero”, que não é contabilizada no calendário, mas é recomendada devido à circulação do vírus no território. Caso haja necessidade, pessoas de 30 a 49 anos também podem se vacinar.

“Seguindo todas as recomendações de prevenção à covid-19, é de extrema importância o comparecimento nos postos para atualização da carteira vacinal. A vacina é a maior prevenção contra diversas doenças, inclusive o sarampo”, afirma a diretora de imunização, Nubia Araujo. É fundamental que as pessoas lembrem-se de evitar aglomerações e respeitar a organização dos serviços.

A vacina é contraindicada para bebês com menos de 6 meses, bem como para pessoas imunodeprimidas e gestantes.

O calendário nacional de vacinação prevê a aplicação da tríplice aos 12 meses e também aos 15 meses para reforço da imunização com a tetraviral, que protege também contra varicela.

A Secretaria informa ainda, que não há indicação para pessoas com mais de 61 anos, pois esse público potencialmente teve contato com o vírus no passado, possuindo imunidade por toda a vida. Portanto, não há recomendação para este público na diretriz do Ministério da Saúde.

De acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica estadual, até 13 de julho deste ano, 83 cidades registraram casos de sarampo, totalizando 711 casos confirmados e um óbito, de uma criança na cidade de São Paulo. Em 2019, foram 17.676 casos e 14 mortes.