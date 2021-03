Vacinados contra a covid-19 no Brasil chegam a 8,2 milhões, 3,9% da população total

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou a 8.220.820 neste domingo, 7, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 3,88% da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 85.417 pessoas receberam a primeira dose do imunizante contra a doença.

Entre os 8,2 milhões de vacinados, 2.718.147 receberam a segunda dose. A proporção dos que já receberam as duas doses necessárias para conferir proteção contra a covid-19 é de 1,28% da população. Entre este sábado e este domingo, 31.562 pessoas receberam esse reforço na imunização.

Em São Paulo, 2,4 milhões receberam a primeira dose da vacina. O número é de 647 mil no Rio de Janeiro e de 633 mil em Minas, Estados que lideram as estatísticas absolutas de aplicação. Proporcionalmente, o Amazonas é onde a população mais recebeu doses: 7,06% dos amazonenses foram imunizados até este domingo. A porcentagem mais baixa é a do Pará, com 2%.

Veja os números de vacinação por Estado