Vacinas contra gripe acabam no interior de SP; ministério não prevê reposição

SOROCABA – Quatro dias após a abertura da vacinação contra a gripe para toda a população, a vacina havia acabado nesta quinta-feira, 6, em dezenas de cidades do interior paulista devido à alta procura. As prefeituras pediram o envio de doses extras ao Ministério da Saúde, mas não devem ser atendidas. A pasta informou que não haverá o envio de novas remessas.

“O Ministério da Saúde já distribuiu todas as doses da campanha de influenza neste ano. Para o Estado de São Paulo, foram destinadas 14.558.700 doses para atender o público alvo de 13.298.782”, informou, em nota.

Segundo o Ministério, no Estado de São Paulo a vacinação dos grupos prioritários ficou em cerca de 75%, abaixo da meta esperada, de 90% de imunização. A campanha vigorou de 10 de abril a 31 de maio. Na segunda-feira, 3, devido à sobra de vacinas, a imunização foi estendida a toda população interessada.

Em São José do Rio Preto, as doses acabaram na terça, 4, com a cobertura atingindo 84,3%. No total, foram aplicadas 139.628 doses na cidade. Araçatuba também ficou sem vacina um dia após o início da vacinação geral e a prefeitura pediu nova remessa.

Em Sorocaba, as doses que haviam sobrado ao fim da campanha se esgotaram rapidamente. Desde segunda-feira, 16 mil pessoas procuraram os postos e receberam as doses. A prefeitura conseguiu um reforço junto à Secretaria Estadual de Saúde e fez um mutirão para distribuir às 32 unidades de saúde, mas não foi suficiente. Na quarta-feira, 5, mesmo as doses extras tinham acabado. A cidade chegou a 87% de imunização. A prefeitura chegou a pedir um novo reforço ao Ministério da Saúde.

Em Boituva, houve corrida aos postos nesta quinta, 6, depois que a prefeitura confirmou um morte pelo vírus influenza na cidade. A vítima, uma mulher de 50 anos, foi internada no final de maio. A prefeitura chegou a pedir à população que não se alarmasse, pois não há surto ou epidemia de gripe. Segundo o secretário de Saúde, Élcio Sena, os postos ainda estão abastecidos com vacinas.