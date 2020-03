Vacinas contra gripe têm distribuição intermitente na Grande São Paulo

A primeira semana de vacinação contra gripe teve problemas de abastecimento e distribuição na região metropolitana de São Paulo. Com a campanha antecipada pelo Ministério da Saúde por causa da pandemia do coronavírus, os governos estadual e municipal têm recebido remessas parciais de vacinas do governo federal, mas por outro lado a demanda tem sido alta nos postos de saúde.

Na zona norte da Capital paulista, a reportagem do Estadão encontrou duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) onde as doses se esgotaram em poucas horas nesta quarta-feira, 25. O mesmo ocorreu em Guarulhos, onde unidades ficaram mais de um dia desabastecidas.

Enquanto isso, no centro da capital, locais como a UBS Humberto Pascale e o Centro de Saúde Escola Barra Funda tiveram abastecimento normal durante a manhã e a tarde. Na escola municipal Antônio Figueiredo Amaral, na Barra Funda, o movimento estava tão baixo que menos de dez pessoas foram imunizadas até as 13h30 desta quarta.

"Quase ninguém apareceu, acho que as pessoas não estão sabendo que as escolas também estão vacinando", disse a agente de saúde Nádia, que atendia no local.

No extremo norte, o cenário era oposto. As vacinas esgotaram na UBS Jardim Peri por volta das 14h30. Alguns moradores, em busca de informações, se aglomeravam no pequeno trecho de calçada entre a rua e o muro da unidade de saúde.

"Ontem (terça) vi que as pessoas estavam sendo vacinadas até 18h, mas não consegui sair de casa pois tenho um problema grave na coluna e estava doendo muito, eu não conseguia andar", contou Maria José Lima de Almeida, de 64 anos, após ouvir dos agentes de saúde que teria de voltar para casa. Ela e o filho Sergio Leandro, de 43, moram a cerca de três quarteirões da UBS e não têm carro para ir a outro posto. "Não é justo isso, não. Eles antecipam a campanha, mas não tem vacina suficiente para todo mundo, e aí chegamos aqui sem saber quando vamos conseguir receber a dose."

A meta da Prefeitura é imunizar 1,8 milhão de pessoas em meio à pandemia do novo coronavírus. A campanha estava inicialmente programada para o mês de abril, mas foi antecipada por decisão do Ministério da Saúde. Procurada, a Prefeitura não se manifestou até a publicação desta reportagem.

Na UBS Vila Barbosa, também na zona norte, a avaliação dos agentes de saúde era que a pandemia aumentou a procura pela vacina. O estoque no local durou até 12h30 desta quarta. "Como estamos vacinando também pelo 'drive thru', não estamos atendendo só a nossa região, por isso também acabou mais rápido", explicou uma das agentes que administram a unidade, que pediu para não ter o nome divulgado.

"Estamos com medo de ficar muito tempo fora, então agora vamos para casa", disse Maria Inês, de 79 anos, de dentro de um carro e acompanhada pela família. O sistema 'drive thru' serve para evitar contato entre pacientes nas filas, já que a recomendação para conter o novo coronavírus é o afastamento social. "Eu falei para a minha filha que deveria ter vindo de manhã porque à tarde corria o risco de acabar (a vacina). Dito e feito", disse Maria Inês.

Em Guarulhos, a vacina acabou em menos de 12h de atendimento na segunda. A vacinação foi retomada apenas nesta quarta. Os postos de saúde precisa de 135 mil doses para imunizar os idosos da cidade, mas menos de 100 mil foram entregues – houve um primeiro lote com 39 mil vacinas que esgotou na própria segunda-feira, e um segundo lote entregue na quarta com 60 mil. Não há previsão para a chegada das 36 mil vacinas restantes.

Remessas parciais

Questionada, a Secretaria Estadual de Saúde informou que "a responsabilidade de compra e envio aos Estados da vacina contra Influenza (gripe) é do Ministério da Saúde" e que o governo estadual tem recebido remessas parciais. A secretaria disse que mantém "diálogo contínuo" com o Ministério para garantir o abastecimento.

Segundo a secretaria estadual, foram entregues 2,8 milhões de doses. "Esse montante, somado a outras 2 milhões de doses recebidas anteriormente, corresponde a 70% da demanda para imunizar os grupos prioritários da primeira etapa da campanha – idosos e profissionais de saúde."