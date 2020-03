Vale compra cinco milhões de testes de coronavírus para o governo brasileiro

RIO – A mineradora Vale informou neste domingo que comprou cinco milhões de kits de testes rápidos para o novo coronavírus, com o objetivo de ajudar o governo brasileiro no combate à disseminação do covid-19.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

O Ministério da Saúde já tinha anunciado que disponibilizaria até 10 milhões de testes nas próximas semanas, mas não especificou exatamente a participação da Vale nessa compra, embora o ministro Luiz Henrique Mandetta tenha feito um agradecimento à empresa durante entrevista coletiva de imprensa.

Segundo a mineradora, os testes rápidos permitem ter um resultado em apenas 15 minutos e foram comprados na China para serem entregues ao governo brasileiro. A empresa estima que uma primeira remessa de um milhão de kits seja entregue pelo fornecedor à Vale na China na próxima sexta-feira, dia 27 de março, chegando ao Brasil no início da semana seguinte.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Os quatro milhões de testes restantes têm entrega prevista pelo fornecedor chinês até meados de abril. Segundo a mineradora, a quantidade adquirida “representa metade das unidades que o Ministério da Saúde avalia necessitar neste momento”.

A Vale informou ainda que está comprando de fornecedores chineses equipamentos de proteção individual para médicos e enfermeiros, como óculos, luvas e máscaras. O material também será encaminhado ao governo brasileiro. "Estamos lançando mão da nossa rede de logística na Ásia para trazer ao Brasil insumos que poderão fazer a diferença na vida das pessoas", afirmou Eduardo Bartolomeo, diretor-presidente da Vale, em nota distribuída à imprensa.